Rui Moreira critica discurso da inseguridade

O presidente da Câmara do Porto congratulou-se esta quinta-feira com o facto de Portugal continuar a ser "um país seguro", manifestando "preocupação" com o discurso "altamente populista e demagógico" relativo a uma alegada incapacidade do Estado em proteger as populações.

"Felizmente os últimos índices continuam a apontar nesse sentido [de que Portugal é um país seguro], preocupa-nos, e deve-nos preocupar a todos que gostamos da liberdade, o discurso aqui e ali de que o Estado não é capaz de proteger as populações", disse Rui Moreira. Em seu entender, "esse discurso altamente populista e demagógico é muito perigoso do ponto de vista político". Recorda-se que esse tem sido argumento da oposição, do PSD e do CDS.

O autarca, sem mencionar a quem se referia, falava na cerimónia de assinatura do contrato interadministrativo entre a autarquia e a PSP, que contou com a presença da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto. Aprovado em reunião de Câmara no dia 11, o contrato estabelece o desenvolvimento da cooperação institucional entre a autarquia e a PSP em termos de operações coordenadas em domínios de atribuições complementares e acções coordenadas, integradas ou complementares, de sensibilização e prevenção, no quadro das respectivas competências.

"Creio, por isso, que ao tomarmos estas medidas estamos também a garantir ao cidadão comum que o Estado continua a funcionar, que o Estado não está ausente, que o Estado é capaz de desempenhar aquelas tarefas que devem ser suas e que não podem ser desempenhadas por grupos de vigilantes ou por pessoas que, subitamente, entendem que a liberdade é apenas uma coisa que está a passar por aqui", sublinhou Rui Moreira.





