Rio acusa Governo de vender gato por lebre

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou na noite desta quarta-feira o Governo de António Costa de vender gato por lebre. “O Governo não mente, engana”, disse aos deputados da sua bancada reunidos no tradicional jantar de Natal.

Foi recorrendo ao poder do refrão, que Rio analisou a situação política nacional. Para além do já citado “vender gato por lebre”, fez uma adaptação livre de “quem semeia ventos colhe tempestades”. Perante o aumento da temperatura social, especialmente na Função Pública, o líder laranja acusou o executivo de António Costa: “quem semeia ilusões, colhe tempestades.”

Para analisar a política de comunicação do Governo, recorreu ao poeta popular algarvio António Aleixo: “para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem de trazer à mistura qualquer coisa de verdade”. Daí a sua adaptação para “o Governo não mente, engana”.

No discurso de 40 minutos que antecedeu o jantar do grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República, o presidente do partido não se limitou a esta técnica. Esgrimiu o que definiu como os seus argumentos, da situação no Serviço Nacional de Saúde (SNS) à riqueza nacional, da ausência de reformas estruturais à nova austeridade.

Quanto ao serviço público de saúde mediu cirurgicamente as suas palavras, considerando que o SNS pirou substancialmente. Foi à estatística de riqueza per capita da União Europeia, para concluir que Portugal é o quarto pior pais, só ultrapassado pela Grécia, Eslováquia e Letónia.

Do mesmo modo, admitiu que o executivo baixou o rácio da dívida pública sobre o produto, mas alertou que a dívida pública subiu e que, no final do próximo ano, vai ser superior em 20 mil milhões de euros ao que era em 2015.

Também reiterou que a política governamental foi de completa ausência de reformas estruturais, limitando-se a redistribuir em função do que definiu como “caderno de encargos” do Bloco de Esquerda e do PCP, os parceiros indispensáveis para a solução governativa. Rui Rio reafirmou que a carga fiscal de Portugal é “a maior de sempre” e, ainda, que a política de devoluções dos cortes da troika levou a uma austeridade sob a forma de degradação dos serviços públicos. “Não estou a esticar nem um bocado o argumento, isto é rigorosamente verdade, é uma coisa factual”, referiu.

Como forma de corporizar a alternativa do PSD, anunciou para o início do próximo ano a apresentação de uma proposta própria de alteração à lei de bases da Saúde, que passe por garantir um bom serviço, independentemente de ser público ou privado. Como “mola impulsionadora” para 2019, Rio recordou o passado, o êxito político de há 17 anos, quando o PSD ganhou as câmaras de Porto (Rio), Lisboa (Santana Lopes) e o Governo (Durão Barroso). “Espero que este episódio possa ser uma mola impulsionadora para podermos, daqui a uns meses, ter vitórias. Talvez não tão estrondosas como essas, mas vitórias reais”, sentenciou.

