PSD receia “assalto aos altos cargos da administração pública” pelo PS

A deputada do PSD Carla Barros considera “inaceitável e pouco transparente” que “o poder político se intrometa nas decisões” da Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap), depois de uma secretária de Estado se ter recusado a aceitar os nomes indicados por aquela entidade para o cargo de director-geral da Administração e do Emprego Público.

Como o PÚBLICO noticiou, a secretária de Estado da Administração Pública Fátima Fonseca entendeu que havia um candidato mais adequado que não fazia parte da lista de finalistas decidida pela Cresap, pondo em causa a forma como o concurso decorreu. A presidente da Cresap, Juília Ladeira, considerou que a decisão não tem “cobertura legal” e “põe em causa o princípio basilar de independência subjacente à criação e funcionamento" do organismo.

“Temos receio que esteja a acontecer o que sempre acontece nos governos PS: um assalto aos altos cargos da administração pública”, afirmou a deputada aos jornalistas no Parlamento. Carla Barros anunciou que o PSD vai entregar um requerimento para ouvir “com urgência” o ministro das Finanças Mário Centeno e a presidente da Cresap para explicarem os contornos desta “violação” dos procedimentos. O requerimento é entregue esta quinta-feira mas só deverá ser votado na primeira reunião da comissão de Trabalho, o que só deve acontecer no início do próximo ano.

