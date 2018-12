Marcelo: felicitações pelos 70 anos são incentivo para continuar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reconheceu esta quinta-feira que as "inúmeras mensagens" de felicitações que recebeu no seu septuagésimo aniversário, no passado dia 12, são "um incentivo extraordinário" para continuar o trabalho pelo futuro de Portugal.

"As palavras que tiveram a amizade de me dirigir são um incentivo extraordinário para continuar a dar o meu melhor pelo futuro do País", escreveu o chefe de Estado numa nota colocada no site da Presidência da República na Internet.

Marcelo justificou a nota com a impossibilidade de responder pessoalmente a todos o que o felicitaram pelo seu septuagésimo aniversário. "Na impossibilidade de agradecer a todos pessoalmente, como desejava, decidi através da página na Internet da Presidência da República, agradecer as inúmeras mensagens de felicitações que me fizeram chegar por ocasião do meu aniversário, exprimindo a minha profunda gratidão pelo vosso gesto", lê-se na nota.

