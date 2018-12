Presidente da República concedeu cinco indultos a presos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concedeu esta quinta-feira cinco indultos a presos que lhe solicitaram o perdão das penas que se encontram a cumprir. É o mesmo número de indultos que em 2017.

"Todos os demais pedidos não mereceram os pareceres favoráveis da Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, dos magistrados do Ministério Público e dos magistrados Judiciais dos Tribunais de Execução de Penas e não foram objecto de proposta de concessão pela ministra da Justiça", esclarece uma nota da Presidência da República.

Esta medida de clemência que não exclui nenhum tipo de crime. Tanto é susceptível de abranger pessoas condenadas por crimes menores como por homicídio ou abuso sexual de menores, por exemplo. Pode traduzir-se num perdão total da pena de prisão ou num perdão apenas parcial, ou ainda revogar penas de expulsão do país aplicadas a reclusos estrangeiros.

Os pareceres dos magistrados dos tribunais de execução de penas, dos directores das cadeias, os relatórios dos serviços prisionais e as propostas da ministra da Justiça são sempre tomados em linha de conta na decisão do Presidente da República, que se baseia ainda em razões humanitárias e de saúde dos requerentes. Neste Natal, Marcelo Rebelo de Sousa concedeu os cinco indultos "por razões pessoais e humanitárias."

Nos seus dois mandatos Jorge Sampaio perdoou uma média de 43,6 pessoas por ano, enquanto o seu sucessor, Cavaco Silva, despachou favoravelmente 69 pedidos de reclusos entre 2006 e 2015, o que dá uma média de 7,6 indultos por ano de mandato. Marcelo Rebelo de Sousa tem ficado abaixo desta média: no seu primeiro ano nestas funções perdoou seis reclusos, no ano passado cinco e agora outros tantos.

O Presidente da República enviou esta quarta-feira uma mensagem de solidariedade espiritual e de esperança a todas as pessoas detidas em estabelecimentos prisionais, em Portugal e no estrangeiro, e às respectivas famílias. E congratulou-se com o programa de Natal do Governo destinado a apoiar os detidos portugueses no estrangeiro, bem como com a iniciativa do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, de visitar os portugueses detidos em estabelecimentos prisionais na zona de Paris.

