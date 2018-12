Ausência de Fernando Medina do debate orçamental irrita deputados

A assembleia municipal aprovou esta quinta-feira o orçamento de Lisboa para 2019 e as Grandes Opções do Plano para 2019-2022. Numa reunião extraordinária, realizada de propósito para este debate, a ausência de Fernando Medina foi criticada por partidos da esquerda à direita e até Helena Roseta se mostrou incomodada.

“Entendo que há responsabilidades que têm de ser assumidas”, disse a presidente da assembleia, anunciando que levará o assunto à conferência de representantes. A autarca manifestou-se depois de uma violenta intervenção de António Prôa, deputado do PSD. “Ninguém concebe, partidarites à parte, que o presidente da câmara, quem lidera o executivo, não esteja aqui hoje a dar a cara, a defender este documento que é fundamental para a sua gestão”, afirmou o social-democrata.

Antes, já Modesto Navarro, do PCP, tinha dito que o facto de Medina não estar presente mostrava a “displicência com que trata a assembleia municipal e esta cidade”. E o CDS, através de Francisco Rodrigues dos Santos, fez um “voto de repúdio” pela ausência do autarca. “Faz lembrar aquela criança amuada que, não gostando do jogo, sai com a bola debaixo do braço e marca falta e não está presente no debate democrático”, disse.

PUB

PUB

PUB

“Quando há grande ênfase na ausência do presidente numa reunião extraordinária marcada com uma pequena margem é porque não há grande crítica a fazer ao orçamento”, respondeu João Paulo Saraiva, vereador das Finanças, a quem coube a defesa da proposta orçamental da maioria PS/BE.

No debate propriamente dito, as críticas da oposição centraram-se nas opções tomadas pela câmara, sobretudo tendo em conta o volume de receitas previsto para o próximo ano.

“Lisboa beneficia de um orçamento milionário”, criticou Modesto Navarro, mas os fundos “não estão a ser canalizados para melhorar a vida de quem vive ou poderia viver na cidade.” Também pelo PCP, Fernando Correia sublinhou que “o problema da mobilidade está longe de estar resolvido” e que “os serviços da Carris não estão melhores e os utentes sentem-no diariamente”.

Pelo PAN, Inês Sousa Real lamentou que estejam destinados 800 mil euros para iluminações de Natal e 220 mil para três planos municipais de igualdade e prevenção de violência doméstica. A deputada criticou igualmente o peso do Hub Criativo do Beato (20,3 milhões de euros) e da Web Summit (3 milhões). “São verbas muito elevadas se comparadas com todas as verbas para o combate à exclusão social, aos direitos humanos, à cultura”, disse.

Crítica semelhante fez João Condeixa, do CDS, partido que, tal como o PSD, se centrou muito na questão fiscal. Condeixa acusou a câmara de “extorquir 623 milhões de euros em impostos” aos lisboetas, o que dá “1800 euros a cada família”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O CDS é muito mau a fazer contas. Partem de números que muitas vezes nem sabemos onde os foram buscar”, respondeu João Paulo Saraiva. “Quando apresentam este número, onde é que o foram buscar? É que a nós dá-nos 700 euros.”

Congratulando-se com o cumprimento de algumas medidas do acordo político, o bloquista Ricardo Moreira lastimou, ainda assim, a aposta dos socialistas na “monocultura do turismo”.

Perante um comentário recorrente à esquerda de que a autarquia está a passar cada vez mais responsabilidades para empresas municipais e prestadores de serviços, João Paulo Saraiva anunciou, para Janeiro, “um pacote que vai permitir monitorizar de forma mais intensa a actividade das empresas municipais”.

PUB