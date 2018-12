Chovem cinzas em cima de uma criança e foi Banksy quem as fez cair

É assim o postal de boas festas de Banksy — cândido, até se virar a página. A obra mostra uma criança, com um trenó, a brincar debaixo do que aparenta ser neve. Mas quando se passa para a parede adjacente descobre-se que os flocos brancos que ele tenta apanhar com a língua são, afinal, cinzas que saltam de uma chaminé ou de um caixote incendiado muito próximo dele. É um banho de poluição. E de realidade.

O mural foi pintado na esquina de uma garagem na "cidade de aço" de Port Talbot, no Sul do País de Gales. E Banksy partilhou-o, no Instagram, num vídeo publicado na sua conta oficial que começa por mostrar detalhes da pintura. Depois, um drone mostra a vista acima dos telhados: uma nuvem de fumo resultante do trabalho das múltiplas fábricas de siderurgia naquela comunidade. A banda sonora: Little Snowflake, a canção infantil de Natal. A descrição da publicação: "Boas festas."

A Organização Mundial da Saúde chegou a dizer em Maio deste ano que Port Talbot era a cidade mais poluída do Reino Unido, mas algum tempo depois a entidade pediu desculpa e disse ter-se enganado nos dados.

