Para Elizabeth, os livros não servem só para ler

The Passage, trilogia de ficção pós-apocalíptica de Justin Cronin, foi o livro que Elizabeth Sagan mais gostou de ler em 2018. Palavra de bookstagrammer. Isto é, pessoa que não se limita a devorar páginas — também as publica no Instagram. Elizabeth, 23 anos, inspira-se na história do romance e transforma-a no que quiser: por esta altura, com o Natal a aproximar-se , já construiu uma mão cheia de árvores de Natal só com livros. Durante o resto do ano, os cenários que cria são obra da sua criatividade e baseiam-se na obra literária que está a apresentar, bem como na enorme biblioteca pessoal, com lombadas de todas as cores, que foi juntando ao longo dos anos. No Goodreads, site que permite avaliar livros e ver o que os outros utilizadores andam a ler, Elizabeth registou 366 livros como lidos e quase os mesmos ainda por ler (nunca foi tão fácil escolher uma prenda de Natal). "Estou a tentar preencher o vazio olhando durante horas e horas para fatias de madeira escritas", apresenta-se, no Instagram. Cita Stephen King, em O Aprendiz: "Vês alguma coisa pela primeira vez e sabes logo que descobriste o teu grande interesse. É como uma chave a virar numa fechadura. Ou apaixonares-te pela primeira vez."