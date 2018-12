A nova ditadura

Depois de há mais de quarenta anos o povo português ter impedido a substituição de uma moribunda ditadura por uma outra bem mais feroz, voltámos agora a ser subjugados por uma nova tirania – a ditadura sindicalista – politicamente infectada, semeando a desordem pública, empenhada em mergulhar o país no caos social e sabotar a sua imprescindível reabilitação económica.

PUB

Uma ínfima minoria (parte dela carreirista, gozando de injustificáveis privilégios, sustentados pelos nossos impostos) recorre à cómoda estratégia do oportunismo chantagista para conquistar direitos inacessíveis à esmagadora maioria dos trabalhadores – não hesitando, para tal, em infernizar, insensivelmente, a vida de centenas de milhares de pessoas indefesas, facilmente abusadas como reféns dos seus egoísticos e execráveis desmandos.

PUB

É isto a que os políticos chamam Democracia, Liberdade, Estado de Direito? E quais são, afinal, os direitos (ou a liberdade) das vítimas forçadas, alheias e inocentes desta avassaladora prepotência corporativista, organizada, desumana? Deve negar-se-lhes o direito de serem devidamente indemnizadas pelos danos materiais e morais causados pelos minoritários responsáveis por tão ignóbeis arbitrariedades? É deveras incompreensível a indiferença da Justiça perante esta cruel e torpe injustiça…

PUB

César Faustino, Cascais

A greve dos professores

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No dia 3 de Janeiro, os professores voltam a fazer greve. É mais uma tentativa para demover António Costa da recusa em a restituir o tempo total de serviço que deve aos professores, tal como exigem e o primeiro-ministro chegou a prometer, depois voltou com a palavra atrás, mas a AR aprovou por maioria. Palpita-me que, daqui a algum tempo, Costa vai fazer a vontade aos professores, não porque esteja incomodado com esta greve e com todas as outras que tanto têm prejudicado o país - a sua fria insensibilidade é uma das suas marcas de carácter -, mas porque se há-de convencer que precisa dos votos das centenas de milhares de professores para ter a maioria absoluta e ser o DDT deste país. Se já assim, dirão alguns, é o que se sabe, o que será com maioria absoluta?

Esquece-se que o alto posto que ocupa é efémero. Ele não é primeiro-ministro, está em primeiro-ministro, de passagem, como os que o antecederam. E, certamente, não ficará na História por ter aumentado a qualidade de vida dos portugueses pois, em vez de riqueza, só tem produzido ricos.

Artur Gonçalves, Sintra

PUB