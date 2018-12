Senador americano quer travar morte de gatos em investigações médicas

Um senador norte-americano apresentou uma proposta de lei para proibir o Departamento de Agricultura dos EUA de matar os gatos usados em experiências médicas.

Segundo Jeff Merkley, eleito pelo estado do Oregon, o Departamento de Agricultura norte-americano pratica a eutanásia nos cerca de 100 gatos usados por ano nas investigações sobre a toxoplasmose. Os gatos usados têm até três meses de idade.

A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada por um parasita presente nas fezes dos gatos, que pode originar uma doença grave ou até mortal em pessoas com um sistema imunitário debilitado, em particular grávidas e recém-nascidos.

Os investigadores Departamento de Agricultura alimentam os gatos com comida infectada e depois colhem os ovos do parasita para serem usados em outras experiências.

Depois disso, os gatos são eutanasiados, mas o senador Jeff Merkley quer que sejam dados para adopção depois de serem tratados.

Mas o Departamento de Agricultura norte-americano diz que não dá os gatos para adopção porque eles podem pôr em perigo a saúde dos seus donos. Para além disso, segundo a CNN, o departamento diz que faz "todos os esforços para minimizar o número de gatos usados nas investigações", e garante que o número referido pelo senador Merkley é "seriamente sobrestimado".

Em resposta, o senador do Oregon disse que falou com especialistas que discordam da posição do Departamento de Agricultura: "O custo é mínimo e não há nenhuma razão para não se tratar os gatos e não os dar para adopção."

Uma versão da proposta apresentada esta semana no Senado foi entregue no mês passado na Câmara dos Representantes, e até agora recolheu o apoio declarado de 61 congressistas republicanos e democratas.

