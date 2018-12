Reino Unido contradiz Trump e alerta para ameaça do Daesh na Síria

O Governo britânico contestou a declaração do Presidente dos EUA sobre a presença do Daesh na Síria. Na quarta-feira, ao anunciar a retirada das tropas norte-americanas do país, Donald Trump disse que os extremistas islâmicos tinham sido "derrotados", mas o responsável pela Defesa no Reino Unido afirma que "a ameaça mantém-se bem viva".

Apesar de ser uma promessa de campanha eleitoral, repetida por Donald Trump nos últimos três anos, o anúncio da retirada total das tropas norte-americanas da Síria parece ter apanhado muitos aliados dos EUA de surpresa.

PUB

Na quarta-feira, depois de os jornais norte-americanos terem começado a noticiar a possível retirada, o Presidente Trump partilhou uma mensagem no Twitter que apontava nesse sentido: "Derrotámos o ISIS [Daesh] na Síria, que era a única razão para estarmos lá durante a Administração Trump."

PUB

PUB

Mais tarde, Donald Trump partilhou um vídeo em que surge a repetir a mesma ideia: "Derrotámo-los e recuperámos o território. E agora chegou a hora de as nossas tropas regressarem a casa."

No início de Abril deste ano, o Presidente Trump reafirmou que queria retirar as tropas da Síria: "Quero sair de lá. Quero trazer as nossas tropas para casa."

Poucos dias depois, a 14 de Abril, a Casa Branca ordenou um ataque contra instalações militares sírias, em resposta a um ataque químico contra civis em Douma, no dia 7 de Abril.

Depois disso, a embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Nikki Haley, tentou tranquilizar os seus aliados, dizendo que as tropas norte-americanas iriam ficar na Síria até serem cumpridos três objectivos: "Garantir que não sejam usadas armas químicas"; "derrotar o ISIS [Daesh]"; e "vigiar os passos do Irão" na guerra da Síria.

A partir de Setembro, a ideia de uma retirada total da Síria a curto prazo parecia ter sido posta de lado.

Nesse mês, vários representantes da Casa Branca e do Pentágono começaram a dizer que os EUA ficariam na Síria por tempo indeterminado. Pelo menos até que houvesse uma solução política para o futuro do país e, acima de tudo, até que o Irão – que está no terreno a apoiar as forças de Bashar al-Assad – se visse forçado a sair da Síria, vergado pelas sanções aplicadas pela Casa Branca.

Por essa altura, instalou-se a ideia de que a política norte-americana para a Síria tinha mudado, tendo em vista uma política mais abrangente de contenção do Irão.

Foi por isso que a decisão de retirada total, anunciada na quinta-feira pelo Presidente Trump, surpreendeu vários aliados, como o Reino Unido. Segundo os media norte-americanos, os principais conselheiros do Presidente Trump tentaram nas últimas semanas demovê-lo dessa decisão, sem sucesso.

E, quando o Presidente Trump disse que a sua decisão se baseou na "derrota" do Daesh, o ministro da Defesa britânico, Tobias Ellwood, respondeu no Twitter: "Eu discordo totalmente. [A ameaça do Daesh] transformou-se em outras formas de extremismo e a ameaça está bem viva."

PUB

Como todos os aliados dos EUA, o Reino Unido reconhece que "a coligação e os seus parceiros na Síria e no Iraque recapturaram a grande maioria do território do Daesh e fez importantes avanços nos últimos dias na última área do Leste da Síria ocupada pelo Daesh", disse um porta-voz do Governo britânico citado pelo jornal Guardian.

"Mas há muito por fazer, e não devemos perder de vista a ameaça que eles representam. Mesmo sem território, o Daesh vai continuar a ser uma ameaça."

A mesma ideia foi transmitida pela coligação liderada pelas milícias curdas que combate na Síria com o apoio dos EUA.

Esta quinta-feira, as Forças Democráticas da Síria disseram que a retirada das tropas norte-americanas anunciada pelo Presidente Donald Trump vai permitir que os extremistas islâmicos do Daesh voltem a ganhar terreno.

Vácuo

Para a aliança de forças curdas e árabes, a retirada total dos EUA tem "implicações perigosas" para a estabilidade na região e "cria um vácuo político e militar que deixa as pessoas nas garras de grupos hostis".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta aliança apoiada pelos EUA é considerada a principal responsável no terreno pela derrota militar do Daesh. A esmagadora maioria dos cerca de dois mil norte-americanos na Síria estão posicionados na região curda no Norte da Síria.

O apoio norte-americano a estas forças curdas prejudicou as relações entre os EUA e a Turquia, que as considera como organizações terroristas. A notícia de que pode estar em preparação uma ofensiva turca contra as milícias do YPG – a principal força da coligação – é apontada como uma das razões para a retirada anunciada por Donald Trump.

Notícia corrigida às 12h55: os avanços feitos nos últimos dias contra as posições do Daesh foram feitos na zona Leste da Síria e não na zona Oeste da Síria.

PUB