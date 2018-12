Sete ideias para sair esta semana

Mercado à mão

Porto - Largo Amor de Perdição

Até 23 de Dezembro

A metros da Torre dos Clérigos volta a estar erguida a cúpula transparente que alberga o Artesanatus. Habitado por peças tradicionais e contemporâneas feitas à mão, o mercado é organizado pela Associação de Artesãos da Região Norte, mas recebe produtos de todo o país. Da joalharia à cerâmica, da decoração aos brinquedos, do vestuário ao calçado, as escolhas são muitas – entre elas, ideias de última hora para oferecer no Natal.

Horário: sexta e sábado, das 10h às 23h30; domingo, das 10h às 19h30.

Entrada livre

Foto Pinto Luísa Rui Gaudêncio

Do sal ao Natal

Alcácer do Sal

Até 30 de Dezembro

Durante hora e meia, pelo Sado, avistam-se a lezíria, as pontes e, com sorte, os golfinhos. E também a iluminação que enfeita as margens nesta quadra. A proposta chega de Alcácer do Sal, onde o galeão Pinto Luísa está transformado em veículo de passeios especiais de Natal. A bordo deste antigo carregador de sal não se saboreiam apenas vistas e histórias: há um chocolate quente e doce à espera de cada navegador.

Horário: às 17h (dias 22 e 23), 18h (dias 27, 28 e 29) e 19h (dia 30).

Inscrições no Posto de Turismo, pelo telefone 265009987 ou pelo e-mail [email protected] (recomenda-se rapidez: várias datas já esgotaram).

Bilhetes a 4,65€ (adultos) e 2,35€ (crianças dos seis aos 12 anos)

Foto Presépio de areia em Rio Maior DR

Natividade representada

A par de pais natais, pistas de gelo, luzes e pinheiros, avistam-se presépios em todas as direcções. Monção e Loulé apostam no tradicional: a primeira põe na ruas as versões de 39 colectividades (até 2 de Janeiro; roteiro aqui); a segunda monta um à moda algarvia no Pólo Museológico da Cozinha Tradicional, na Alcaidaria do Castelo (até 6). Em grande escala, os destaques vão para Reguengos de Monsaraz e as suas 46 figuras em tamanho real, Vila Real de Santo António e a sua representação com cinco mil figuras – muitas delas mecanizadas – e Vila do Conde com a maior exposição/feira nacional do género (todos visitáveis até ao Dia de Reis). A nota criativa vai para Rio Maior, terra de sal que esculpe um presépio em areia (até 26 de Dezembro). Das encenações ao vivo, sobressaem a de Poiares (Coimbra) e a de Priscos (Braga), a maior do país, este ano com um templo romano, 90 cenários e 600 figurantes (sessões até 30 de Dezembro e 20 de Janeiro, respectivamente).

Foto The Legendary Tigerman Paulo Pimenta

Noutros cânticos

Lisboa

Dia 25 de Dezembro

Há quem lembre que "depois de despachada a família – ou ignorada a quadra" a pista de dança está à espera. E quem vá mais longe e proclame Fuck christmas, I got the blues. O primeiro convite vem do Lux, que agita a noite com o tecno de Marina Rubinstein e Roi Perez em modo back to back (às 23h45; preço à porta). O segundo, de The Legendary Tigerman, que volta a fazer cumprir a tradição natalícia da galeria Zé dos Bois (no dia de Natal e no seguinte) com a sua cartilha blues-rock (23h; 15€). Ali perto, no MusicBox, os Capitão Fausto também se prestam a um concerto especial e dão como presente a apresentação do novo álbum, A Invenção do Dia Claro (23h30; 15€).

Foto DR

Palavra de doutor

Lisboa - MusicBox

Dia 26 de Dezembro

Findo o Natal, enquanto uns se apressam a fazer balanços, outros tomam resoluções e outros ainda arriscam prognósticos, o Jovem Conservador de Direita lança-se a Previsões para o Ano Que Passou. Migra das páginas online para os palcos e aponta a lupa crítica e altamente satírica aos seus próprios vaticínios (políticos e outros), sempre ladeado do fiel estagiário e fazendo questão de ser tratado por doutor. Chega a Lisboa nesta quarta-feira, depois de passar por Guimarães, Viseu e Porto, e antes de seguir para Aveiro, Braga, Coimbra e Leiria.

Horário: às 22h30.

Bilhetes a 8€

Foto Pedro Carneiro Nuno Ferreira Santos

Som na caixa (e no vibrafone e na marimba e…)

Aveiro - Centro Cultural e de Congressos

De 27 a 30 de Dezembro

Quatro concertos, outras tantas masterclasses, sete escolas. São estes os números da primeira edição do FIP - Festival Itinerante de Percussão. Nascido para dar palco, formação e troca de experiências a percussionistas, sejam mestres ou pupilos, roda a cada ano por uma cidade em que exista curso superior na área. Em Aveiro, vão estar nomes como Nuno Aroso, Miquel Bernat, Richard Buckley, Pedro Carneiro, Bruno Costa ou Mário Teixeira.

Grátis (concertos)

Foto Nilton Nuno Ferreira Santos

A Solrir para o ano

Albufeira - Palácio de Congressos do Algarve

De 28 de Dezembro a 1 de Janeiro

Albufeira volta a fazer com gargalhadas a transição para o novo ano. O Solrir - Festival de Humor apresenta, ao longo de quatro dias (só pára para respirar na noite de passagem de ano), um concentrado de comediantes temperado com todo o tipo de abordagem, da "ruralidade" da dupla Quim Roscas & Zeca Estacionâncio às provocações de Nilton, passando pela Insónia de Fernando Mendes ou pela conferência de masculinidade dada por João Didelet e António Machado. Pedro Soares, Grupo Teatro do CIRM, Rita "Piglet" Leitão e a Tríade Comédia (Joca, Joel e Zé Pedro) completam a ementa de riso.

Horário: às 21h30.

Bilhetes a 12€ (dia) e 42€ (passe)

