Manuel Pinho diz que não foi corrompido nem recebeu avenças do BES

O antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, afirmou esta quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito às rendas da energia que é falso que tenha sido corrompido ou recebido pagamentos indevidos e também que tenha recebido alguma avença do BES enquanto era governante.

Numa declaração inicial em que começou por desejar “um bom Natal a todos”, o ex-ministro afirmou que não sendo arguido na investigação do Ministério Público aos contratos da EDP, “é suspeito”. Por isso, adiantou que os seus advogados o aconselharam a manter-se em silêncio sobre as questões que estão a ser alvo de investigação judicial, como alegados favorecimentos à EDP e à REN.

Garantindo que sempre agiu em prol dos interesses públicos e que sabe ter responsabilidades políticas e explicações a dar ao Ministério Público e ao país, Pinho invocou “o direito ao silêncio” e queixou-se de o seu nome já ter sido “vilipendiado meses a fio” sem que o Ministério Público tenha entendido ouvir as suas explicações.

A declaração do ex-governante, que causou celeuma entre os grupos parlamentares, não impediu que os trabalhos da comissão se iniciassem com uma apresentação de Manuel Pinho, a que se seguirão as perguntas dos deputados.

Os vários grupos parlamentares sublinharam que o regime jurídico dos inquéritos parlamentares não prevê o estatuto de arguido e que Pinho foi chamado a depor na comissão parlamentar de inquérito na qualidade de testemunha, pelo que o único argumento que pode usar para recusar responder às perguntas será assumir que as suas repostas podem ser incriminatórias. Recordaram também que, quando há meses Pinho foi ouvido na comissão de economia, foi na qualidade de convidado, mas que uma vez que a comissão de inquérito tem outros poderes, as consequências de não responder às perguntas nesta quinta-feira também serão outras.

Um dos primeiros momentos de tensão na audição deu-se ao fim de hora e meia de trabalhos quando, ainda na primeira inquirição, o deputado social-democrata Paulo Rios Oliveira questionou Manuel Pinho sobre o “triângulo BES, EDP, Manuel Pinho” e o alegado recebimento de valores em offshores, entre 2002 e 2014. “Na qualidade de ministro, [Pinho] recebeu valores directa ou indirectamente” em offshores? À pergunta do deputado, o ex-ministro remeteu para a sua declaração inicial: “Não tenho mais nada a dizer”, a não ser que “não recebi nenhuma avença”.

Sublinhando que não deixaria de fazer as perguntas preparadas, Paulo Rios Oliveira quis então saber se Pinho tinha tido uma sociedade imobiliária com a mulher e participado em negócios com o grupo GES, que envolveram ganhos superiores a quatro milhões de euros. “A única coisa que digo é que é totalmente mentira”, retorquiu o ex-ministro.

Instado a esclarecer pelo presidente da comissão, o deputado social-democrata Emídio Guerreiro, se “tinha, ou não tinha” uma sociedade imobiliária e negócios com o GES, Pinho retorquiu: “dos negócios milionários é mentira”, mas não quis avançar mais explicações.

