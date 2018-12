Taça da Liga francesa: Marselha eliminado, Mónaco vence terceiro jogo em três meses

O Le Havre, da segunda divisão francesa de futebol, foi o 'tomba gigantes' desta quarta-feira na Taça da Liga, apurando-se para os quartos-de-final depois de afastar o Nimes, por 2-1.

Com Rolando a titular, o Marselha não foi além de empate caseiro 1-1 com o Estrasburgo, sendo posteriormente afastado no desempate por penáltis (4-2).

PUB

O nono classificado da segunda divisão impôs-se ao 10.º do campeonato principal com golos de Tinotenda Kadewere (33 minutos), avançado do Zimbabué, e Alexandre Bonet (58), de pouco valendo o tento de Antonin Bobichon (38), que na altura garantia o empate.

PUB

PUB

Numa época atípica, o Mónaco, penúltimo classificado da liga francesa, afastou o Lorient, da II Liga, por magro 1-0, com golo solitário do jovem Giulian Biancone (70). A partida no Stade Louis II ainda esteve interrompida à passagem da meia hora de jogo devido à chuva forte. O Mónaco soma apenas quatro vitórias esta temporada para todas as competições.

O Lyon de Anthony Lopes, que não jogou, sofreu para ir afastar o aflito Amiens ao seu reduto, por 3-2, com os locais reduzidos a 10 a partir do minuto 26.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nice e Guingamp empataram 0-0, mas o "lanterna-vermelha" do campeonato gaulês impôs-se no reduto adversário nos penáltis, por 3-1.

O Rennes afastou o Nantes com 2-1 e o Dijon foi afastado em casa pelo Bordéus, com 0-1.

Na terça-feira, o Paris Saint-Germain, líder do campeonato, tinha ido ganhar ao terreno do Orleans, da segunda divisão, por 2-1.

PUB