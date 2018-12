Ribéry ajuda Bayern a bater Leipzig

O francês Franck Ribéry, já com 35 anos, ainda é decisivo nos jogos do Bayern e esta quarta-feira marcou o único golo ante o RB Leipzig (1-0), que mantém os bávaros em segundo na liga alemã de futebol.

Na frente da Bundesliga, que cumpriu a 16.ª jornada a meio desta semana, continua o Borussia Dortmund, que perdeu pela primeira vez na terça-feira, mas agora com o campeão Bayern a seis pontos, aparentemente recuperado da crise dos últimos meses, e o Moenchengladbach.

A luta pelo título parece agora uma questão para três, já que o quarto posicionado, o RB Leipzig, está a 11 pontos dos líderes.

Não foi fácil a vitória do Bayern, que precisou de chegar ao minuto 85 para desbloquear o jogo: Ribéry desembaraçou-se de dois adversários e atirou colocado, sem hipóteses para Peter Gulacsi, até então o 'herói' da partida.

O treinador Niko Kovac, tradicionalmente adepto de grande rotação no plantel, parece ter mudado de orientação e repetiu o 'onze' que no sábado bateu o Hannover por 4-0.

Ribéry não faz parte dos novos 'eleitos', mas teve a sua chance aos 28 minutos, com a lesão de Serge Gnabry. Soube esperar pelo seu momento, para 'resolver' um jogo muito tático e com evidente vantagem das defesas.

Destaque, na primeira parte, para uma bola ao poste de Lewandowski, enquanto o Lepizig teve o seu melhor aos 36, com o cabeceamento de Dayot Upamecano também 'aos ferros'.

Renato Sanches entrou aos 61 minutos, para o lugar de Coman, e foi expulso, por duplo amarelo, aos 90+2. Pelo Leipzig jogou Bruma, substituído a dez minutos do fim por Ilsanker (também expulso nos descontos).

Destaque ainda, na ronda, para a vitória do Bayer Leverkusen no campo do Schalke 04, por 2-1. Com empates terminaram os jogos Werder Bremen - Hoffenheim (1-1), Friburgo - Hannover (1-1) e Mainz - Eintracht Frankfurt (2-2).

Luka Jovic, jogador do Benfica emprestado ao Eintracht, marcou os dois golos da sua equipa e com isso chegou aos 12 na prova, igualando na frente da tabela Paco Alcácer, do Dortmund.

