Nova “invasão” em Alcochete, mas de crianças e para celebrar o Natal

O vídeo oficial do Sporting que assinala esta quadra natalícia é preenchido por um grupo de 30 crianças, sócias e adeptas do clube. As crianças surpreendem os jogadores ao entrarem, numa correria, no balneário da academia. Acuña, André Pinto, Bas Dost, Battaglia, Bruno Gaspar, Coates, Maximiano, Raphinha são alguns dos jogadores que recebem as crianças com sorrisos. Qualquer coincidência com os acontecimentos que marcaram o final da época passada e que resultaram em agressões a jogadores e dirigentes "leoninos", não é pura coincidência.

“O conceito deste vídeo chegou até nós como sugestão dos nossos sócios”, diz Miguel Cal, Chief Operating and Strategic Officer no Sporting. Antes do vídeo – produzido pela Garage Films – ser levado avante, os jogadores foram contactados para dizerem “se este seria um conceito válido ou não, com o qual todos se sentissem confortáveis”, acrescenta.

PUB

“Todos aprovaram e, desta forma, conseguimos criar um vídeo de Natal onde associamos a Academia ao que existe de melhor no mundo: as nossas crianças, que são o futuro do Sporting”, prosseguiu Cal, explicando as motivações e os objectivos do vídeo que surge oito meses após um grupo de 50 pessoas, de cara tapada e com vestuário ligado a claques do Sporting, ter invadido a Academia de Alcochete, vandalizado o balneário e agredido jogadores.

PUB

PUB