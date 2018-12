Dono do Al-Hilal chamou Jorge Jesus à sala de reuniões

Jorge Jesus e o dono do Al-Hilal, o príncipe Mohammad Bin Faisal, estiveram reunidos esta quinta-feira para “discutir os últimos resultados” e preparar o que falta da presente temporada, disse o clube árabe num comunicado difundido em língua inglesa. O director, Fahad Al-Mefarej, também esteve presente nesse encontro.

O Al-Hilal só venceu uma partida nos últimos quatro jogos para a Primeira Liga de futebol da Arábia Saudita.

Na última jornada, no sábado, a equipa orientada pelo treinador português que saiu do Sporting para assinar pelo emblema árabe perdeu pela primeira vez na competição, diante do Al-Hazem, 12.º classificado no campeonato.

