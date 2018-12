Benfica empata em Oeiras e tem segundo lugar em risco

Num jogo antecipado da 11.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, o Benfica empatou no pavilhão da AD Oeiras (4-4) e ficou à mercê da Oliveirense, que em caso de vitória sobre o Valongo ultrapassa as “águias” no segundo lugar.

Os “encarnados” estiveram quase sempre em vantagem, inaugurando o marcador por Lucas Ordoñez, aos 13', e ampliando novamente pelo argentino, de livre directo, um minuto depois.

PUB

A reacção da AD Oeiras, última classificada da Liga, fez-se sentir ainda antes do intervalo, com Diogo Neves e Gonçalo Conceição, aos 20' e 21', a igualarem o encontro.

PUB

O Benfica entrou melhor no segundo tempo e voltou a alcançar uma vantagem de dois golos, na sequência do hat-trick de Ordoñez e de um penálti convertido, na recarga, por Alberto Casanovas. Só que o filme da primeira parte repetiu-se e Diogo Alves reduziu antes de, a 50 segundos do fim, Ferrucio assinar o empate, com um golo de belo efeito.

PUB

Os "encarnados", em segundo na tabela classificativa, somam agora 24 pontos, menos dois do que o líder Sporting e mais um do que o terceiro, a Oliveirense, mas com mais um jogo que os rivais. O FC Porto, com duas partidas a menos que as "águias", tem 19.

PUB