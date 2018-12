Querido, vamos falar sobre brinquedos sexuais

Os estudos são do século passado e continuam a ser citados, pelo menos para vender brinquedos sexuais: as mulheres atingem o orgasmo mais facilmente com a estimulação externa do que propriamente com a penetração. Mas, como dizê-lo ao companheiro? E como revelar-lhe que a relação poderá melhorar se se recorrer a um brinquedo sexual? Há duas coisas importantes, dizem os especialistas: conhecer o seu próprio corpo e falar abertamente sobre o assunto.

“Cada vez mais os homens estão atentos a uma estimulação que se não resume à penetração”, declara o psiquiatra e sexólogo Júlio Machado Vaz. No entanto, reconhece a sexóloga Vânia Beliz, não é fácil falar sobre o assunto: “Os homens sentem-se postos em causa.” A educadora sexual Carmo Gê Pereira lamenta que as mulheres continuem preocupadas com o “ego masculino”. “Temos uma pessoa frustrada [com a sua vida sexual], mas a sua preocupação não é consigo, mas com o machucar da masculinidade do outro”, critica.

Carmo Gê Pereira lembra que dentro da relação — seja ela em casal, heterossexual ou não, prolongada ou de uma noite — “quanto menos ego se puser, melhor”. É preciso dialogar, debater, discutir, se for o caso. “Temos de falar do nosso prazer”, sublinha.

Mas para falar há que conhecer o próprio corpo e isso, por si só, pode ser um entrave para as mulheres, ensinadas desde cedo a que não se mexe nos genitais, aponta Beliz. “Eu tenho de conhecer o meu corpo, saber do que gosto para conseguir transmitir ao meu parceiro”, explica.

E falar é reconhecer que a estimulação externa pode dar mais prazer que a penetração. “A estimulação clitoriana é mais eficaz, por ser o clítoris a zona eroticamente mais rica das mulheres e não a vagina”, explica Machado Vaz. Apesar disso, cerca de 30% das mulheres atinge o orgasmo sem estimulação clitoriana, salvaguarda Gê Pereira, citando de cor o Relatório Hite, um estudo sobre a sexualidade feminina, datado de 1978.

Ter “bravura” para falar

Assumamos que as mulheres conhecem o seu corpo. O problema seguinte é: como comunicar? “É importante que as pessoas falem sobre a própria relação, sem medo de magoar o outro ou com medo daquilo que o outro vai pensar porque o prazer sexual faz parte [da relação]. Há um encontro entre pessoas que têm objectivos partilhados e convém que se discuta o prazer sexual”, responde Gê Pereira, acrescentando que o seu “maior trabalho” é ensinar as pessoas a falar e reconhecendo que tal “exige bravura”.

Contudo, Vânia Beliz alerta que nem sempre a conversa corre pelo melhor: “Há homens que não se sentem bem quando as mulheres se estimulam, quando usam um brinquedo sexual ou o querem usar na relação.”

Para Elsa Viegas, criadora da marca de acessórios Bijoux Indiscrets, sediada em Barcelona — que recentemente esteve em Lisboa para apresentar a gama Horoscope, 12 kits para os signos do zodíaco com um vibrador externo —, as mulheres não podem “deixar nas mãos de ninguém” o seu bem-estar, embora reconheça que o “prazer é um tema difícil”, sobretudo quando passa por falar de masturbação feminina.

“Nos primeiros encontros, dizemos do que gostamos, contamos histórias da nossa infância, experiências passadas... e a parte sexual?”, pergunta Carmo Gê Pereira. “Tem de haver bom senso na forma como se comunica, a mulher não chega e diz como é o seu manual de instruções, mas deve falar porque é melhor para a relação do que estar insatisfeita e mentir”, responde Vânia Beliz, sugerindo que “o brinquedo sexual deve ser conversado. É um mito pensar que o vibrador só serve para as mulheres, os homens também gostam, mas receiam que se possa pensar que são homossexuais e, às vezes, têm vergonha de dizer às parceiras”.

Não é substituto para o mau sexo

O psiquiatra Machado Vaz reconhece que ninguém conhece tão bem o seu corpo como a mulher, logo, o uso de um vibrador tem “eficácia fisiológica”. “Fisiológica... Ou seja: se os factores relacionais não interviessem, talvez todos nós preferíssemos a masturbação ao acto erótico a dois”, estima.

No entanto, um brinquedo sexual não deve ser usado como “substituto de mau sexo” ou em lugar de um parceiro, considera Beliz. “Uma pessoa que desiste de uma relação por isso [um vibrador], é porque a relação não tinha conteúdo. As motivações para o sexo não são só o libertar da tensão ou o prazer, é também a comunicação”, argumenta Carmo Gê Pereira.

“Se podemos ter tudo, porque temos de escolher? Não há um imperativo”, continua, informando que o mercado dos brinquedos sexuais tem vindo a crescer e existem objectos para casais que podem ser usados à distância, por exemplo, ele usa um masturbador e ela um vibrador e cada um, a partir de uma app, pode estimular o outro. “São facilitadores de prazer”, define. “Se usamos aplicações e gadgets na nossa vida, porque não usamos a tecnologia? Esta é facilitadora de experiências. Como dizia Arthur C. Clarke [escritor de ficção científica]: ‘Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia’.”

