Macaulay Culkin continua sozinho em casa, aos 38 anos

Quase três décadas depois do lançamento de Sozinho em Casa, Macaulay Culkin recriou algumas das cenas mais memoráveis do filme que protagonizou em 1990, para um anúncio do Google. Desta vez, pede a um assistente de voz para começar a “operação Kevin” e, em vez de ameaçar o rapaz das entregas com um tiroteio na televisão, simplesmente paga online.

O vídeo essencialmente imagina como o enredo seria diferente nos dias de hoje, com comércio online, aparelhos conectáveis e um assistente de voz. Começa com o actor, na pele de Kevin, a descer as escadas do sótão em pijama de xadrez e a chamar pelo pai e pela mãe. Em vez de achar que fez a família desaparecer por magia, pergunta ao assistente de voz o que tem programado para o dia e descobre que tem um evento no calendário: “Casa só para ti.”

Seguem-se depois uma série de cenas recheadas de referências nostálgicas, ao som de Rockin' Around the Christmas Tree, de Brenda Lee. Kevin pede ao aparelho para acrescentar after-shave à lista de compras, para lhe lembrar de limpar os lençóis depois de acabar de saltar em cima da cama e para baixar a temperatura (desligando a assustadora fornalha).

“Foi interessante regressar e fazer todas estas coisas. Eles fizeram um excelente trabalho na decoração do set e nos adereços; e todas as filmagens acertavam mesmo em cheio. Espero que as pessoas adorem”, comenta o actor no vídeo do making of. Sozinho em Casa é um dos dois filmes mais vistos nos últimos anos em Portugal, na programação dos canais generalistas de televisão. O outro é Música no Coração.

