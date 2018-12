Responsáveis demissionários das urgências do D. Estefânia vão explicar-se na Assembleia da República

O coordenador e chefes do serviço de urgência demissionários do hospital D. Estefânia e a administração do Centro Hospitalar Lisboa Central vão ser ouvidos na comissão parlamentar de Saúde para explicarem a situação da unidade, foi votado nesta quarta-feira.

As audições, pedidas pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda, foram aprovadas por unanimidade dos deputados da comissão de Saúde.

Os chefes de equipa de urgência do D. Estefânia, em Lisboa, anunciaram no dia 12 a sua demissão à administração, considerando que houve "quebra do compromisso" feito pela instituição de contratar mais médicos.

O anúncio, feito no dia em que o bastonário dos médicos visitou aquele hospital, refere que os responsáveis do serviço de urgências consideram que a situação "é insustentável".

A demissão foi apresentada por todos os chefes de equipa e coordenadores daquele serviço, num total de 10.

A ministra da Saúde prometeu acompanhar a situação, numa audição parlamentar realizada também no dia 12, mas sem adiantar pormenores.

A ministra disse ainda que as demissões de responsáveis hospitalares podem ser vistas de duas formas: "Ou como sinais de que algo não vai bem ou como formas de descredibilizar o sistema."

"Prefiro sempre encará-las como sinais de que algo não vai bem e que é preciso melhorar", afirmou aos deputados.

