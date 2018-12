Estado já emitiu 2600 "cheques-cirurgia" para recurso a outro hospital

O ministro das Finanças disse nesta quarta-feira que mais de metade das 5000 cirurgias canceladas devido à greve dos enfermeiros já foi alvo de cheques-cirurgia, que permite ao utente recorrer a um hospital não afectado pela paralisação.

De acordo com Mário Centeno, que falava hoje na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, na "saúde, onde tem havido greve nos enfermeiros, foram adiadas perto de 5000 cirurgias" e "esses mesmos hospitais processaram já 2600 cheques-cirurgia".

Os cheques-cirurgia são vales passados pelos hospitais públicos que permitem aos utentes fazerem as suas cirurgias noutro hospital, neste caso que não esteja a ser afectado pela greve dos enfermeiros aos blocos cirúrgicos.

Na semana passada, durante o debate parlamentar quinzenal, o primeiro-ministro António Costa defendeu não ser aceitável que a greve dos enfermeiros já tenha adiado mais de 5000 cirurgias programadas - 4176 segundo o balanço que tinha até dia 7 de Dezembro. Disse que "ninguém pode morrer pelo exercício do direito à greve".

António Costa disse ainda na ocasião que, se não houver mais cancelamentos, será possível fazer as cirurgias anuladas até final do primeiro trimestre de 2019.

A "greve cirúrgica" dos enfermeiros, que se iniciou a 22 de Novembro, está a decorrer nos blocos operatórios do Centro Hospitalar Universitário de S. João (Porto), no Centro Hospitalar Universitário do Porto, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e no Centro Hospitalar de Setúbal.

Os enfermeiros têm apresentado queixas constantes sobre a falta de valorização da sua profissão e sobre as dificuldades das condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde, pretendendo uma carreira, progressões que não têm há 13 anos, bem como a consagração da categoria de enfermeiro especialista.

A paralisação foi convocada pela Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros (ASPE) e pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor).

