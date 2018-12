Enfermeiros pedem aumento de 400 euros e reforma aos 57 anos. Mas aceitarão menos

São numerosas as reivindicações dos sindicatos dos enfermeiros. E antigas, também. Até 2009, os enfermeiros tinham uma carreira com cinco categorias, mas nesse ano foram negociadas com os sindicatos apenas duas categorias e uma destas não avançou, entretanto. Por isso é que um enfermeiro com anos de experiência ganha actualmente o mesmo salário de base que um colega em início início de carreira, 1200 euros ilíquidos.

O que os sindicatos têm reclamado é um aumento, deste salário base, para 1600 euros. Para além da revisão da carreira e da grelha salarial, e ainda do alargamento, a todos os enfermeiros especialistas, do suplemento remuneratório decretado após o protesto que parou alguns blocos de parto em 2017, no lote das reivindicações surge a necessidade de serem consagradas as condições de acesso à aposentação voluntária dos enfermeiros aos 57 anos de idade e 35 anos de serviço, com direito a pensão completa. Mas esta é a apenas a base inicial para negociação.

"Apresentamos as propostas, depois tem que haver cedências de parte a parte. Temos a noção de que as nossas reivindicações não podem ser todas atendidas ao mesmo tempo", explica Catarina Barbosa, um dos rostos do movimento que idealizou a "greve cirúrgica".

As negociações arrancaram com o anterior ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que até chegou a admitir que são justas. Só que é necessária a luz verde do Ministério das Finanças. E os enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde são muitos, mais de 40 mil.

