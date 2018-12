Centros de saúde do Norte com horários alargados no Natal e Ano Novo

Alguns centros de saúde do Norte vão ter horários alargados na altura do Natal e do Fim do Ano, dias 24 e 31 de Dezembro. Numa nota enviada às redacções, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte adianta que a medida pretende fazer face ao eventual acréscimo de procura de cuidados que poderá acontecer.

PUB

"A decisão do conselho directivo da ARS Norte, em articulação com o Ministério da Saúde, contando para o efeito com o esforço e dedicação dos profissionais, pretende assim dar resposta às necessidades das populações, considerando o período natalício e de fim de ano que se aproxima antecipando o eventual aumento de procura de cuidados, em especial nos dois dias de tolerância de ponto concedidos pelo Governo", refere a nota.

PUB

Esta medida é semelhante à tomada no final do ano passado, em que vários centros de saúde do país tiveram horários alargados para fazer face ao acréscimo de procura de cuidados médicos e de enfermagem associados ao frio e à gripe.

PUB

A ARS Norte recomenda também que em caso de necessidade os utentes devem contactar em primeiro lugar o centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde, o SNS 24 (808 24 24 24).

PUB