PSP faz buscas no Facebook: procura nomes para os colegas de quatro patas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está à procura de nomes para os quatro cães-polícia que, recentemente, se juntaram à equipa. Através da página de Facebook, onde colocaram uma fotografia dos quatro pastores-alemães de dois meses, os gestores da rede social da PSP pediram ajuda aos seguidores para baptizar os colegas de quatro patas. Só há um requisito: tem de começar pela letra G.

As sugestões não param de chegar. A publicação — que foi feita esta terça-feira — já conta com mais de dois mil comentários, com diversas ideias. Google é o nome que parece estar a reunir mais consenso entre os internautas ("Google, busca!", percebes?), mas há outras sugestões que agradam aos utilizadores: Gotcha, Goofy, Gatsby e Grumpy conseguiram o voto de mais de 150 pessoas, que deixaram um "gosto" nos respectivos comentários em jeito de aprovação.

A página de Facebook da PSP, que conta com mais de 650 mil seguidores, é conhecida pelo humor e leveza com que aborda e alerta os seguidores. Actualmente, está a fazer uma campanha de sensibilização para as burlas na época de Natal. "Acredita no Pai Natal? Antes de responder, telefonar ou pagar adiantado, desconfie" é o slogan que se lê em todas as imagens partilhadas com produtos e descrições falsas: a última é a de um par de sapatos "ventilados e com pele de crocodilo do Nilo".

