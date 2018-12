Basta! UE chega a acordo para proibir cotonetes e palhinhas de plástico

A União Europeia (UE) chegou esta quarta-feira de madrugada, em Bruxelas, a um acordo para a futura proibição a partir de 2021 de alguns plásticos de utilização única como cotonetes, palhinhas e talheres de plástico para reduzir a poluição marítima.

“O lixo marítimo é um problema global cada vez maior”, segundo um comunicado do Conselho de Ministros do Ambiente da UE, que esta noite chegou a um acordo com o Parlamento Europeu sobre a restrição do uso de plásticos.

Segundo o comunicado, se nada for feito, em 2050 haverá mais plásticos do que peixes no mar.

O acordo alcançado esta quarta-feira necessita ainda de ser formalmente ratificado pelos Estados-membros e pelo Parlamento Europeu (PE), esperando-se que o processo esteja concluído até à Primavera de 2019 e possa entrar em vigor em 2021.

A proposta apresentada pela Comissão Europeia em Maio prevê a proibição de categorias de produtos que representam 70% dos detritos que poluem oceanos e praias.

Em Outubro, o PE aprovou a proposta de Bruxelas, estipulando que em relação a outros produtos de plástico de utilização única, os Estados-membros devem tomar as medidas necessárias para obter uma redução ambiciosa e sustentada de pelo menos 25% até 2025.

Nesta categoria incluem-se caixas para hambúrgueres, sanduíches e saladas, bem como recipientes para frutos, legumes, sobremesas ou gelados.

Os 28 terão ainda de assegurar a recolha selectiva e a subsequente reciclagem de pelo menos 90% das garrafas de plástico descartáveis até 2025.

