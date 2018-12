Os cuidadores informais

A nova Lei de Bases da Saúde não contempla um estatuto para proteger os cuidadores informais, pessoas, amigos, familiares, vizinhos que ajudam outros indivíduos incapacitados a realizar as suas actividades diárias. A ministra da Saúde bem quer ignorar as 800 mil pessoas que cuidam gratuitamente destes dependentes, as 200 mil a tempo inteiro mas esquece-se do efeito ricochete: a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde. É que muitos destes cuidadores que gerem duas casas e substituem o Estado vão lá procurar ajuda pois entram em exaustão, em stress, em esgotamento nervoso, irritabilidade, com várias alterações de humor e insónias, uma sensação de dever de obrigação que ainda os torna mais doentes do que aqueles que cuidam.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Futebol e políticos

Há aspectos da vida quotidiana que se estão a tornar caricatos. O futebol tornou-se numa verdadeira doença sem cura até agora, com aspectos pouco dignos. Telmo Correia, presidente da mesa do conselho nacional e vice-presidente da bancada do CDS tão depressa diz que é contra políticos que comentam futebol, como mais à frente afiança que dá a cara pelo seu clube há”larguíssimos anos”; desvalorizando as criticas de um seu colega de bancada. Em que é que ficamos? Acha bem ou mal? Ou o seu clube de coração mais a avença que recebe, sobrepõe-se às críticas? E não é só este deputado porquanto do seu partido são pelo menos mais três. Um deles até no passado ressente esteve ligado a um grande clube com um dirigente pouco recomendável. E a buliçosa presidente do partido, tão vigorosa nas suas críticas o que acha desta verdadeira telenovela?

Carlos Leal, Lisboa

Estado

Se, segundo vamos observando, muitos dos serviços públicos não funcionam bem, mas gastam muito; se existem muitos mandões, há poucos operacionais e muito compadrio; se, por isso tudo, o Estado emagrecesse mais, deixando o que não sabe gerir e que não é da sua competência, não se enredaria tanto em emaranhadas teias de interesses que não passam de burocracias ensebadas de odres corruptos, enriquecendo os muitos oportunistas, amigos de estimação e familiares de ocasião, que deambulam e comem na manjedoura das escadas do poder.

Assim, o Estado seria muitíssimo mais forte, mais eficaz, muitíssimo menos esbanjador, ficando livre de tanto parasitismo que come a sociedade, sem que esta consiga mais alimento para tanto vício instituído.

José Amaral, V.N. Gaia

