Trump preparado para anunciar retirada total da Síria

O Presidente dos EUA, Donald Trump, poderá estar prestes a ordenar a retirada total das tropas norte-americanas na Síria, avançou esta quarta-feira o Wall Street Journal. Não é claro se o país vai continuar envolvido na guerra através de bombardeamentos ou outras operações pontuais, mas a declaração de Trump no Twitter aponta para uma retirada total: “Nós derrotámos o ISIS [Daesh] na Síria, que era a minha única razão para estarmos lá durante a minha presidência.”

PUB

Segundo o jornal New York Times, o anúncio oficial pode ser feito ainda esta quarta-feira, mas por enquanto alguns conselheiros da Casa Branca estão a tentar demover o Presidente.

PUB

Numa declaração feita esta quarta-feira, o coronel Rob Manning, porta-voz do Pentágono, disse que as forças armadas norte-americanas (uma força com cerca de 2000 pessoas) continuam a “trabalhar ao lado, em conjunto e através dos parceiros na região”.

PUB

Um dos senadores que mais defendem a presença norte-americana na Síria, o republicano Lindsey Graham, disse no Twitter que “a retirada da pequena força americana seria um enorme erro típico de Obama".

“Com todo o respeito, o ISIS [Daesh] não foi derrotado na Síria e no Iraque e, tendo acabado de regressar da região, posso dizer que certamente não foi derrotado no Afeganistão”, escreveu o senador do Partido Republicano.

Graham salientou o facto de que uma retirada norte-americana iria reforçar a influência da Rússia, mas particularmente do Irão: “O presidente Donald Trump está certo ao querer conter a expansão iraniana. No entanto, uma retirada das forças da Síria prejudica imenso esse esforço e põe em risco os nossos aliados curdos.”

“Uma retirada das tropas seria também vista como um incentivo ao desejo do ISIS de regressar [à Síria]”, concluiu o senador.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os media norte-americanos dizem que o secretário da Defesa, Jim Mattis, tem tentado convencer o presidente Trump a não ordenar a retirada da Síria, salientando que quem ganha com essa decisão é a Rússia e o Irão, que estão no terreno a apoiar as tropas do regime de Bashar al-Assad.

Para além do reforço da influência da Rússia e do Irão, uma retirada norte-americana da Síria significa o abandono das forças curdas, o que pode provocar o fim da confiança nos EUA por parte de outros grupos de combatentes locais em países como o Afeganistão, o Iémen e a Somália.

PUB