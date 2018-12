Criatura cega que enterra a cabeça na areia nomeada em honra de Donald Trump

Uma pequena criatura anfíbia descoberta recentemente, semelhante a uma minhoca com dez centímetros de comprimento, cega e que tem como hábito enterrar a cabeça na areia, foi nomeada Dermophis donaldtrumpi, em reconhecimento das políticas de negação das alterações climáticas do Presidente norte-americano.

O nome foi escolhido pelo presidente de uma empresa britânica, no final de um leilão que rendeu 25 mil dólares (22 mil euros) à Rainforest Trust – uma organização ambientalista sem fins lucrativos norte-americana que compra e protege pedaços de terra em florestas tropicais para preservar espécies em perigo.

Os investigadores que descobriram a pequena criatura anfíbia, no Panamá, concordaram em usar a designação Dermophis donaldtrumpi quando publicarem a descoberta nas revistas científicas.

O leilão foi ganho por Aidan Bell, o presidente da empresa britânica EnviroBuild, que fabrica materiais de construção sustentáveis. Foi a empresa que divulgou a imagem da criatura anfíbia com um penteado a fazer lembrar o de Donald Trump.

"É o nome perfeito", disse Bell, referindo-se à designação da espécie em latim. "Caecus significa cego, o que espelha na perfeição a visão estratégica que o Presidente Trump tem mostrado de forma consistente em relação às alterações climáticas."

Segundo a organização Rainforest Trust, por ser uma criatura anfíbia, a Dermophis donaldtrumpi é particularmente sensível às consequências do aquecimento global.

"É sabido que proteger as últimas florestas tropicais do mundo é uma das formas mais eficazes de mitigar as alterações climáticas. E, no entanto, a cada dia são destruídas para sempre quase 70 mil hectares de floresta tropical", disse Chris Redston, director executivo da delegação da Rainforest Trust no Reino Unido, citado pelo jornal Guardian.

"Esta destruição não só é uma das principais causas das alterações climáticas, como tem um impacto devastador na vida animal em perigo, nas comunidades indígenas e nos padrões de condições climatéricas do planeta", disse o mesmo responsável.

Esta é a segunda espécie a ser nomeada em honra do Presidente Donald Trump. Em 2017, o cientista canadiano Vazrick Nazari deu o nome Neopalpa donaldtrumpi a uma espécie de traça que tem escalas amareladas na cabeça.

