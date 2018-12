Drones paralisam aeroporto de Gatwick

A presença de dois drones a sobrevoar o aeroporto de Gatwick em Londres, no Reino Unido, levou nesta noite de quarta-feira à suspensão de todas as descolagens e aterragens por motivos de segurança.

O incidente levou ainda ao desvio de vários voos para outros aeroportos de Inglaterra e do País de Gales. Segundo o aeroporto de Gatwick, e cerca das 23h50 de quarta-feira, havia pelo menos dois voos portugueses afectados. Um avião da TAP com destino ao Porto encontra-se retido na pista de Gatwick desde as 20h45. No sentido oposto, um avião da Easyjet que deixou o aeroporto Francisco Sá Carneiro às 20h05 foi desviado para o aeroporto londrino de Southend.

Uma ligação proveniente de Faro que partiu do Algarve cerca das 23h35 desta quarta-feira ainda era "esperada" em Gatwick às 02h09 da manhã de quinta-feira, mas mantinha-se a dúvida sobre um eventual desvio.

Através das redes sociais, o aeroporto britânico informou que está a investigar o caso e pediu desculpa aos passageiros afectados. “A segurança é a nossa prioridade máxima”, reforçou em comunicado, pedindo ainda aos utentes para confirmarem os seus voos junto das respectivas companhias aéreas.

O aeroporto de Gatwick é o segundo mais movimentado do Reino Unido, diz a Reuters. Está localizado a 50 quilómetros a sul de Londres.

A agência de notícias indica ainda que o número de situações de colisão iminente entre aviões e drones triplicou entre 2015 e 2017. De acordo com a autoridade aeroportuária britânica, só no ano passado ocorreram 92 incidentes deste género.

