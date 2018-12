Director da Torre dos Clérigos é candidato à Turismo Porto e Norte

O director executivo da Torre dos Clérigos, Luís Pedro Martins, é candidato à presidência da Turismo do Porto e Norte de Portugal, confirmou esta quarta-feira à Lusa o próprio, assumindo ter recebido apoio de vários autarcas do Norte.

"Foi com grande surpresa, mas também com grande satisfação, que recebi a indicação de uma grande parte dos autarcas do Norte do país e que abrange o espectro político existente nas autarquias do país para ser candidato a estas próximas eleições da Turismo do Porto e Norte de Portugal", declarou Luís Pedro Martins, em entrevista telefónica à Lusa.

Questionado pela Lusa sobre a actual situação que se vive na TPNP em relação à prisão preventiva do seu actual presidente, Melchior Moreira, Luís Pedro Martins afirmou que caso ganhe as eleições terá "total a disponibilidade para colaborar com a Justiça", mas sublinhou que o que lhe interessa "é o futuro".

O candidato assume que se ganhar quer trabalhar "muito com os autarcas que compõem a região" e quer fazer da região do Porto e Norte uma "grande região", "capaz de receber da melhor forma possível os turistas", bem como contribuir "para a economia" dos 86 concelhos da região.

"De certeza absoluta valorizar aquilo que já estará a ser feito pelas autarquias do Norte e que têm permitido este crescimento do Turismo do Porto e do Norte do país, de uma região que tem tanta variedade em termos de paisagem, quer em termos de actividades económicas, tem interior, tem litoral. Potenciar isso", acrescentou.

Com licenciatura em design pela Escola Superior de Artes e Design em 1995 e com pós-graduação em 'marketing na Porto Business School em 2011, foi membro do gabinete do ministro da Justiça, Alberto Martins, entre 2009 e 2011, consultor de uma agência de comunicação e marketing entre 2007 e 2012 e assessor da Santa Casa da Misericórdia do Porto.

O candidato, com 50 anos, foi também co-produtor da primeira longa-metragem portuguesa de animação intitulada "O sonho de uma noite de São João", inspirado na peça "Sonho de uma Noite de Verão", de William Shakespeare, que venceu cinco prémios Goya pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, é actualmente director executivo da Torre dos Clérigos e professor de Comunicação Integrada de Marketing na Porto Business School.

A candidatura de Luís Pedro Martins chega após a marcação de eleições na TPNP para 18 de Janeiro de 2019 e cujo prazo limite de apresentação da candidatura é a 4 de Janeiro.

O actual presidente da Comissão Executiva da TPNP, Melchior Moreira, está em prisão preventiva no âmbito da Operação Éter, uma investigação em curso da Polícia Judiciária sobre uma alegada viciação de procedimentos de contratação pública.

A equipa está a ser composta e "muito em breve" a lista será transmitida, referiu ainda o candidato. O ex-presidente da Câmara de Miranda do Douro, Júlio Meirinhos, assumiu na semana passada a sua candidatura à presidência da TPNP.

