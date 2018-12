Cedências italianas e flexibilidade europeia garantem acordo

Na nova proposta, o Executivo liderado por Giuseppe Conte reduziu a dimensão de medidas de acréscimo da despesa como a do rendimento mínimo para todos os cidadãos (alterando o seu calendário) e reviu em baixa a meta de crescimento para o próximo ano, passando-a de 1,5% para apenas 1%.

Do lado da Comissão Europeia, a exigência de cumprimento das regras europeias, que requeriam à Itália uma redução do défice estrutural de 0,6 pontos ou pelo menos de um valor aproximado, passou a uma aceitação de apenas uma estabilização deste indicador.

"Não é um acordo ideal e a Itália continua a necessitar urgentemente de restaurar a confiança e inverter a trajectória da dívida pública. Mas permite-nos evitar nesta fase um procedimento por défice excessivo", afirmou o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, na conferência de imprensa de anúncio do acordo.

Dombrovskis disse que as alterações feitas por Roma ao seu orçamento são "mudanças substanciais", principalmente quando antes os responsáveis pelo Governo italiano diziam que não aceitavam mudar nem um euro na sua proposta, e classificou a meta de estabilização do défice estrutural como um resultado que fica na "fronteira", permitindo que se pudesse agora chegar a um acordo.

Preocupação com nacionalistas

Outro comissário, o francês Pierre Moscovici, foi ainda mais claro na defesa da política de flexibilidade seguida mais uma vez pela Comissão. “As regras orçamentais europeias não são rígidas e mecânicas, são compatíveis com as escolhas democráticas e as mudanças políticas desde que essas mudanças respeitem as regras comuns decididas para defender o euro", afirmou, reconhecendo que, a Comissão levou em conta o actual ambiente que resultou num aumento de partidos nacionalistas e da ideia de que a Comissão é um órgão tecnocrático. “Havia uma necessidade de chegar a uma solução política que fosse positiva para todos os lados. Se tivéssemos chegado a outro resultado, os antieuropeístas teriam ficado muito satisfeitos”, disse.

A Comissão terá brevemente outra oportunidade de colocar em prática a sua política de flexibilidade na aplicação das regras. A França, em resultado das medidas anunciadas por Emmanuel Macron em resposta aos protestos dos chamados “coletes amarelos”, já anunciou que o défice público no próximo ano irá ficar nos 3,2%, acima dos 2,8% antes planeados e ultrapassando o limite de 3% estabelecido pelas regras europeias. Para além disso, o défice estrutural, em vez de ser reduzido em 0,2 pontos percentuais, vai também, como o italiano, manter-se inalterado.

Há vários meses preocupados com o conflito entre Bruxelas e Itália, os mercados, que com a forte subida de taxas de juro da dívida foram o principal motivo por trás dos recuos do Governo italiano, aplaudiram agora o anúncio de um entendimento. Esta quarta-feira, registou-se uma descida acentuada das taxas de juro da divida italianas para o valor mais baixo dos últimos sete meses. A taxa de juro da dívida italiana a 10 anos situava-se na manhã desta quarta-feira na casa dos 2,8%.