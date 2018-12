Vitória de Guimarães elimina Boavista pela margem mínima

O Vitória de Guimarães está nos quartos-de-final da Taça de Portugal depois de ter derrotado o Boavista, no estádio do Bessa, por 0-1. O golo foi marcado por Dôdô no segundo tempo, aos 49 minutos, quando o conjunto vimaranense já se encontrava a jogar com menos um jogador em campo. Mattheus Oliveira foi expulso na primeira parte ao minuto 35.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães junta-se a FC Porto, Sporting de Braga, Benfica, Sporting, Desportivo das Aves, Feirense e Leixões para o sorteio dos quartos-de-final da Taça de Portugal que vai decorrer esta sexta-feira, às 15h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Lisboa.

