Tottenham e Chelsea encontram-se nas meias-finais da Taça da Liga

Com um triunfo por 0-2 no Emirates, graças a golos de Son Heung-Min e de Dele Alli, o Tottenham apurou-se nesta quarta-feira para as meias-finais da Taça da Liga inglesa. O próximo adversário será o Chelsea, que em Stamford Bridge eliminou o Bournemouth com um golo solitário de Eden Hazard (1-0).

A outra meia-final vai opor o Manchester City, que na terça-feira tinha já eliminado o Leicester, no desempate por grandes penalidades (após empate a um golo), ao Burton Albion, que afastou o Middlesbrough, por 0-1. O Burton é, de resto, o único representante de escalões inferiores nesta fase da prova, já que compete na League One (a terceira divisão inglesa).

As meias-finais, que serão discutidas a duas mãos, estão agendadas para os dias 7 e 21 de Janeiro.

