Solskjaer sucede a Mourinho no Manchester United. Primeira-ministra volta a dar-lhe os parabéns

O norueguês Ole Gunnar Solskjaer está de regresso ao Manchester United para treinar a equipa, anunciou o clube britânico nesta quarta-feira, menos de 24 horas depois de anunciar o despedimento do português José Mourinho. Solskjaer tem 45 anos e jogou durante 11 anos como avançado do Manchester United, treinado por Alex Ferguson.

O norueguês iniciou a sua carreira jogando pelo Clausenengen (um pequeno clube norueguês), passando depois para o Molde (que também viria a treinar) e, mais tarde, viria a ser avançado no Manchester United ​– onde se tornou jogador da casa – e na selecção norueguesa.

O treinador, que permanecerá nos comandos temporários da equipa até ao final da temporada, terá agora como adjuntos Mike Phelan, Michael Carrick e Kieran McKenna. O primeiro jogo de Solskjaer enquanto treinador do United será no sábado, contra o Cardiff (às 17h30). “O Manchester United está no meu coração e é maravilhoso estar de volta para este papel”, reagiu Ole Solskjaer, citado no comunicado do clube.

A primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, já congratulou Solskjaer pelo novo cargo, dizendo ser “um dia grandioso para o futebol norueguês”. “Boa sorte para controlar os red devils”, brincou ainda numa publicação do Twitter. Solberg já tinha feito um tweet prematuro na noite de terça-feira em que dava os parabéns ao treinador, mas acabou por apagar a publicação.

Entre 1996 e 2007, Solskjaer fez 126 golos em 366 jogos do Manchester United. Solskjaer é também o autor do golo decisivo na final da Liga dos Campeões de 1998/99, em que o Manchester United defrontava o Bayern de Munique (2-1), protagonizando o encontro e dando o título europeu ao clube inglês. Uma lesão no joelho em 2007 afastou-o dos relvados e empurrou-o para o comando técnico dos clubes.

Na terça-feira, o clube anunciou que José Mourinho deixaria os red devils com "efeitos imediatos". Mourinho estava a cumprir a terceira época em Old Trafford​.

