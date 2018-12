Danilo e Otávio juntam-se a Aboubakar na enfermaria

O FC Porto revelou esta quarta-feira o estado clínico de Danilo Pereira e de Otávio, substituídos no jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal frente ao Moreirense, que os “dragões” venceram por 4-3.

O internacional português fez uma entorse no tornozelo direito, enquanto o brasileiro sofreu uma rotura muscular na face posterior da coxa direita, não tendo sido anunciado o período estimado para a recuperação dos dois futebolistas.

PUB

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, vê-se assim privado dos dois médios, numa altura em que Aboubakar permanece de baixa.

PUB

O FC Porto iniciou a preparação do jogo com o Rio Ave, agendado para domingo, às 15 horas, no Dragão, referente à 14.ª jornada da I Liga.

PUB

PUB