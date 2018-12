Universidade de Coimbra estuda novo acesso à Biblioteca Joanina

A Universidade de Coimbra (UC) encomendou ao arquitecto Eduardo Souto de Moura o projecto de um novo acesso à Biblioteca Joanina, que preserva um acervo de 58 mil livros publicados entre os séculos XVI e XVIII.

"A definição desse novo acesso (seja sob a forma de antecâmara ou de outro tipo) permitirá estabilizar a temperatura interior e evitar a entrada de partículas de pó para a sala principal, explicou o director da Biblioteca Geral da UC, José Augusto Bernardes, citado num comunicado enviado esta quarta-feira à agência Lusa.

O objectivo, refere, é preservar "uma das jóias da UC mais reconhecida a nível mundial e melhorar as condições em que pode ser visitada".

A encomenda a Souto de Moura do estudo de uma entrada alternativa para a Biblioteca Joanina segue-se a outros esforços de preservação do espaço, mandado erguer por D. João V entre 1717 e 1728, e do seu rico espólio.

Nos últimos anos, "foram tomadas várias medidas nesse sentido: a alteração do acesso (que passou a fazer-se pela porta lateral que conduz directamente ao piso térreo e não pela porta principal), o controlo rigoroso do número de turistas que a visitam em simultâneo, o reforço da limpeza dos diferentes pisos e o controlo dos níveis de humidade, temperatura e partículas", refere o comunicado.

Mais recentemente, a UC investiu em trabalhos de restauro da porta do edifício da Biblioteca Joanina, na limpeza e restauro da fachada principal e procedeu à aquisição e instalação de um equipamento ainda raro no panorama nacional – uma câmara de anoxia (equipamento que repõe os níveis de humidade e faz a desinfestação de fungos e parasitas dos livros, sem recurso a químicos).

"A instalação deste dispositivo revelou-se de enorme importância para a preservação dos documentos. A sua instalação, ocorrida há cerca de 18 meses, permitiu o início de um programa de higienização dos cerca de 58 mil volumes que se encontram no edifício", sublinha José Augusto Bernardes.

A Biblioteca Joanina, considerada o ex-libris da UC, é anualmente visitada por cerca de meio milhão de pessoas, além de, durante o ano, mais de 600 das suas obras terem sido requisitadas por investigadores nacionais e estrangeiros.

