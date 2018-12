Renzo Piano vai projectar a nova ponte de Génova

O arquitecto italiano Renzo Piano foi o escolhido para a construção da nova ponte de Génova. O equipamento virá substituir o Viaduto Morandi, que colapsou no passado dia 14 de Agosto, tendo causado 43 mortes.

O projecto do autor dos centros Pompidou, em Paris (em co-autoria com Richard Rogers), e Botín, em Santander, foi escolhido pelas autoridades italianas na sequência de um concurso a que concorreu também o arquitecto espanhol Santiago Calatrava.

“Pedimos ao arquitecto Renzo Piano que acompanhe de perto o projecto para nos assegurarmos de que a sua ideia original será respeitada”, disse o presidente da Câmara de Génova, Marco Bucci, citado no comunicado desta terça-feira que anuncia a escolha da solução para o buraco deixado na travessia desta cidade no Noroeste de Itália.

PUB

PUB

PUB

Segundo a AFP, Renzo Piano, nascido precisamente em Génova, há 81 anos, decidiu trabalhar no projecto da nova ponte gratuitamente, num gesto de dádiva à sua terra. A ponte será construída em aço, e “irá durar mil anos", prometeu o arquitecto numa entrevista colectiva dada nesta cidade portuária.

Com um cumprimento de 1100 metros, a ponte será assente em 19 pilares de betão armado separados por 50 metros de distância, à excepção de dois deles, que, para salvaguardar a navegação e as vias férreas, estarão separados 100 metros. “O desenho tem em conta o facto de a ponte atravessar uma zona densamente povoada”, dizem os responsáveis.

O preço anunciado para a construção da nova ponte é de 202 milhões de euros (sem IVA), e a obra será assegurada por um novo consórcio, designado Per Genova, e constituído pelas empresas Sailini-Impregilo, Fincantieri e Italferr.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda segundo a informação oficial, o consórcio associado ao projecto de Santiago Calatrava decidiu não recorrer da decisão das autoridades italianas, como forma de não impedir a rápida reconstrução da via.

O prazo de execução da obra é de 12 meses, a partir do início dos trabalhos. Entretanto, no passado sábado foi já iniciada a demolição do Viaduto Morandi, cujo desabamento está ainda a ser investigado pela Procuradoria de Génova.

A expectativa do consórcio Per Genova é de que as obras possam iniciar-se no primeiro trimestre de 2019, o que significa que a nova ponte poderia entrar ao serviço na Primavera do ano seguinte.

PUB