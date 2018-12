Dois Beatles e um Stones: um "supergrupo" reunido em palco em Londres

Foi uma breve reunião dos Beatles, mas não só. Quem esteve no passado domingo na O2 Arena, em Londres, assistiu à actuação inédita de um "supergrupo" de lendas do rock. Isto porque Paul McCartney chamou ao palco, no final de um concerto a solo, o seu ex-companheiro dos Beatles Ringo Starr e ainda Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, para uma interpretação do famoso tema dos Beatles Get Back.

“Temos uma pequena surpresa para vocês”, começou por anunciar McCartney no final do seu concerto de domingo, o último deste ano da sua digressão “Freshen Up”. E eis que surgem os dois convidados inesperados, perante uma plateia de 20 mil pessoas (a arena estava esgotada), como escreve o diário USA Today. Starr assumiu a bateria, enquanto Ronnie Wood ficou encarregue da guitarra.

“Eu não sei quanto a vocês, mas isto para mim foi emocionante”, disse Ringo Starr no final.

O momento foi gravado e o vídeo rapidamente circulou pelas redes sociais.

