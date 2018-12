Professores e Governo trocam acusações e falam de "intransigência". Negociações terminaram

Os sindicatos de professores dizem que encontraram nesta terça-feira uma "parede de intransigência" nas negociações com o Governo para a recuperação do tempo de serviço, prometendo lutar até verem as suas revindicações atendidas. Em comunicado, o Governo responde. Afirma que considera concluído o processo negocial. E também deixa acusações aos sindicatos: "Mais uma vez verificou-se a posição de intransigência das estruturas sindicais."

Durante cerca de uma hora, dez organizações sindicais estiveram reunidas no Ministério da Educação para voltar a discutir a recuperação do tempo de serviço congelado, com os professores a exigir nove anos, quatro meses e dois dias e a tutela a recusar-se alterar a sua proposta inicial de devolver dois anos, nove meses e 18 dias.

Em declarações aos jornalistas no final do encontro, o secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, acusou o Governo de intransigência nas negociações, explicando que os sindicatos voltaram a apresentar uma nova proposta.

De acordo com o dirigente sindical, a proposta passava por acrescentar à proposta do Governo uma alínea que permitisse no futuro negociar o tempo e o modo dos cerca de seis anos que os sindicatos acusam a tutela de não os querer contabilizar, conseguindo assim a recuperação dos cerca de nove anos que os professores vêm exigindo.

Mário Nogueira exige a recuperação integral do tempo de serviço congelado, tal como aconteceu com os docentes da Madeira, que vão recuperar todos os anos congelados num período que termina em 2025.

Em comunicado, o Governo diz que o sindicatos "mantiveram-se inflexíveis na recuperação dos nove anos, quatro meses e dois dias, apesar de essa solução ter sido expressamente rejeitada na votação na especialidade do Orçamento do Estado de 2019".

E prossegue: "Assim, porque o Governo considera que este impasse não deve prejudicar os professores, avançará com a solução apresentada em decreto-lei para aprovação em Conselho de Ministros, que permite que todos os professores recuperem dois anos, nove meses e 18 dias, assegurando o equivalente a 70% de uma progressão, o mesmo que resultou da aplicação da lei para todos os outros funcionários públicos".

Os ministérios da Educação e das Finanças dizem ainda no comunicado que "com esta proposta, assegura-se que entre 2019 e 2023 a carreira docente será uma das que terá maior valorização remuneratória em toda a administração pública, com um aumento médio acumulado de 19% e um custo total, nesse período, de cerca de 750 milhões de euros".

"Desta forma, mesmo sem o acordo das organizações sindicais, e sem que a recuperação do tempo fizesse parte do seu Programa de Governo, no qual foi inscrito o compromisso de descongelamento das carreiras, o Governo não deixará de reconhecer, através do referido decreto-lei, a recuperação de tempo de serviço docente, tendo por referência uma visão integrada do sistema de emprego público, num paralelismo com a diversidade de carreiras e dos respectivos mecanismos de desenvolvimento remuneratório", acrescenta o comunicado.

