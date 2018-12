Jaime Marta Soares admite “pontos de convergência” com o Ministério da Administração Interna

A reunião desta terça-feira entre a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e o Ministério da Administração Interna (MAI) “não foi conclusiva” mas teve “pontos de convergência”, declarou aos jornalistas, à saída do encontro, o presidente da LBP, Jaime Marta Soares. Esta foi a primeira reunião desde a ruptura da Liga com a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

Os dois lados em conflito em torno das alterações à lei orgânica da protecção civil estiveram reunidos em Lisboa, com Marta Soares a admitir haver agora “abertura para o diálogo” mas a remeter qualquer anúncio adicional para depois da reunião do conselho nacional da Liga, esta noite, em Pombal. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, não prestou declarações.

PUB

Para já, não há qualquer indicação de suspensão dos protesto dos bombeiros – várias corporações têm estado a boicotar a comunicação de ocorrências aos CDOS (Comandos Distritais de Operações de Socorro) da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

PUB

“Há alguma abertura para irmos discutindo aquilo que foi sempre a tónica das nossas propostas”, admitiu Marta Soares, que irá agora prestar esclarecimentos ao conselho nacional da LBP. Caso haja luz verde da cúpula da Liga, o MAI deverá apresentar um conjunto de propostas “até ao final do mês” que, caso sejam acolhidas pelos bombeiros, poderão levar ao fecho “de todas as negociações até ao final de Janeiro”, disse Marta Soares.

PUB

Questionado sobre se a queda de um helicóptero do INEM, sábado, em Valongo (e as consequentes acusações de descoordenação nas operações de socorro), teriam vindo facilitar o diálogo entre os bombeiros voluntários e o Governo, Marta Soares disse preferir aguardar pela conclusão do inquérito que está em curso, que esperou ser "muito rigoroso".

“É prematuro estarmos a falar de uma coisa que não conhecemos totalmente”, declarou.

O que está em causa

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros realizado a 25 de Outubro, a proposta de alteração à lei orgânica da ANPC, que vai passar a designar-se Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Com esta proposta, o Governo acaba com os actuais 18 comandos distritais de operações e socorro (CDOS), e cinco comandos regionais e 23 comandos sub-regionais de emergência e protecção civil.

A proposta do Governo tem sido contestada pela LBP desde que foi tornada pública, que a classifica como "completamente desajustada da realidade do país" e considera que vai interferir na autonomia das associações de bombeiros. No dia 8 de Dezembro, a LBP decidiu "abandonar de imediato" a estrutura da ANPC e suspender a informação operacional por parte dos bombeiros aos CDOS a partir das 0h daquele domingo.

PUB

Greve começa às 20h

Os bombeiros têm greve marcada entre as 20h desta terça-feira e 2 de Janeiro de 2019. Em Lisboa a greve começa às 20h (início de turno) no Regimento de Sapadores de Bombeiros, estando prevista uma concentração de bombeiros sapadores no Quartel da Graça, com a presença de dirigentes dos sindicatos que marcaram a paralisação, e nas instalações dos bombeiros na avenida D. Carlos I, em Lisboa. Em todos os outros regimentos o protesto só começa na quarta-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em declarações à RTP, os representantes dos bombeiros sublinharam que as operações de socorro estarão asseguradas. “A nível nacional, a greve não vai ter repercussões no que diz respeito ao socorro às populações. Incidirá em todos os outros serviços que têm a ver com a organização do regimento, organização das companhias e dos corpos de bombeiros e as prevenções”, disse Fernando Curto, presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP).

O presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sérgio Carvalho, estima que ficarão por realizar “milhares de serviços” que os bombeiros costumam fazer nesta altura do ano em todo o país.

O que está em causa é a “reorganização da carreira, a aposentação, e a questão salarial”. Quanto às remunerações, o presidente da ANBP sublinhou que “não vimos os salários actualizados há mais de 10 anos e com renovação da carreira o índice remuneratório passa de 800/900 euros para 600 euros”.

PUB