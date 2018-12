Protecção Civil admite falhas no socorro ao acidente do helicóptero do INEM

O contacto com o Centro de Coordenação de Salvamento (RCC, na sigla em inglês), da Força Aérea Portuguesa, para a identificação de um possível acidente com uma aeronave, "tanto por parte da NAV Portugal como do Centro Operacional do Norte (do 112), não foi efectuado com a necessária tempestividade", revela o relatório do inquérito realizado pela Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC) à queda do helicóptero do INEM no dia 15 de Dezembro. Esse facto pode ter "comprometido o tempo de resposta dos meios de busca e salvamento" no acidente em que morreram os quatro ocupantes da aeronave – um médico, uma enfermeira e os dois pilotos.

Este documento preliminar, realizado pela ANPC e ordenado pelo Ministério da Administração Interna (MAI), conclui que a Navegação Aérea de Portugal (NAV) "desenvolveu, entre as 19h20 e as 19h40 as suas próprias diligências, em detrimento do cumprimento do estipulado" na Directiva que rege a Resposta a Acidentes com Aeronaves.

Esta directiva, aprovada em Maio de 2013, estipula que a busca e salvamento aéreo dirigido às aeronaves, passageiros e tripulantes das mesmas, é uma "responsabilidade atribuída à Força Aérea Portuguesa (FAP) através do Centro de Coordenação de Salvamento (Rescue Coordination Center – RCC LISBOA) do Comando Aéreo (CA).

PUB

PUB

PUB

Para assegurar que os procedimentos sejam "conformes ao que está estabelecido", a directiva determina que "importa garantir que o RCC LISBOA é sempre a primeira entidade a ser informada de um incidente ou acidente com uma aeronave". E que "quando uma outra entidade tem conhecimento de um incidente ou acidente envolvendo uma aeronave deve de imediato garantir a rápida e expedita passagem dessa informação ao RCC LISBOA" – o que não terá acontecido.

A NAV afirmara no domingo que os centros distritais de operações de socorro não tinham atendido as chamadas. A informação foi negada pelos centros distritais.

Na fita do tempo, agora revelada no relatório preliminar, regista, entre as 19h20 e as 19h40, seis chamadas para o CDOS do Porto. E embora não esteja identificada a proveniência das mesmas, conclui que das seis chamadas recebidas apenas uma não foi atendida.

Clima e terreno desfavoráveis

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O relatório conclui ainda que as condições meteorológicas sentidas ao final da tarde do dia 15 de Dezembro, e o relevo "sinuoso" do terreno foram factores que condicionaram “o desenvolvimento das buscas desde a chegada dos primeiros meios ao teatro de operações”.

Este é um documento preliminar, descritivo dos factos enquanto decorre o inquérito, determinado pelo ministro da Administração Interna para "aprofundar as circunstâncias que rodearam a comunicação da ocorrência e a mobilização de meios de socorro".

Por haver mortes, também foi aberto um inquérito judicial no Ministério Público, para apurar eventuais responsabilidades na demora ao lançamento das operações de socorro e salvamento.

PUB