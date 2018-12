Detido suspeito de ter matado a mãe em Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 65 anos suspeito de ter matado a mãe, em Junho passado, naquele concelho, informou esta terça-feira aquele órgão de polícia criminal.

Segundo um comunicado da PJ, o indivíduo está "fortemente indiciado" pelo homicídio da mãe, uma idosa de 94 anos.

O crime terá sido cometido na madrugada do último domingo do passado mês de Junho, no interior da casa onde moravam, no lugar da Costa do Valado, freguesia de Oliveirinha.

"Embora inicialmente relatada como uma queda acidental da cama, suscitaram-se dúvidas sobre a real causa da morte da idosa. A investigação desenvolvida, porém, permitiu evidenciar um circunstancialismo diverso e reunir um conjunto de fortes indícios de crime", refere a mesma nota.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

