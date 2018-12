Maria de Belém critica ministra: “Uma proposta não se mede em extensão, mas em conteúdo”

Maria de Belém Roseira, coordenadora da comissão de revisão da Lei de Bases da Saúde, criticou duramente a actual ministra da Saúde, Marta Temido, pela proposta de Lei de Bases que o Governo aprovou em Conselho de Ministros na semana passada.

Num debate que o PS promove esta tarde na sede nacional do partido, no qual participa também a actual responsável pela pasta, a ex-ministra da Saúde lembrou que a comissão foi criada pelo anterior ministro Adalberto Campos Fernandes e que o processo contou com a audição de várias personalidades e representantes de várias entidades e que esteve em consulta pública. Maria de Belém acrescentou que o documento que apresentou ao Governo integrou vários contributos.

“Um processo conduzido transparência e muita participação foi considerado inadequado, porque uma nova ministra considerou que o trabalho feito não estava de acordo com o que considera que deve ser uma lei de bases”, afirmou Maria de Belém Roseira. A assistir ao debate está também o anterior ministro Adalberto Campos Fernandes.

“Não estou a discutir a proposta de lei de bases de um partido. Estou a discutir uma nova lei de bases para Portugal”, afirmou a coordenadora da comissão de revisão, já depois de Marta Temido ter apresentado as linhas gerais da proposta do Governo e ter defendido que a proposta de lei que apresentou é “ideologicamente coerente com o que é defendido pelo PS e pelo Governo”.

A ex-ministra da saúde continuou, afirmando que o anterior ministro nunca interferiu no trabalho da comissão. “Com a mudança no Governo, a actual ministra, que tem uma visão diferente da minha do que deve ser uma lei de bases, entendeu reformular a proposta e, apesar de manter algumas das frases, decidiu passar de 59 bases para 28.” “Podia ser irrelevante, mas em direito e em política não é irrelevante. Disse que a nossa proposta era muito extensa. Uma proposta não se mede em extensão, mas em conteúdo”, afirmou Maria de Belém Roseira.

Antes, a ministra da Saúde defendeu que a proposta de Lei de Bases da Saúde do Governo é ideologicamente coerente com o que é defendido pelo PS e que defende os princípios que o Governo quer afirmar na área da saúde.

“Porque é que esta é boa proposta? Diria que a resposta, na minha perspectiva, é simples. Porque esta é uma lei ideologicamente coerente com o que é defendido pelo PS e pelo Governo, que acredita que o Estado tem papel muito importante como redutor das desigualdades”, afirmou Marta Temido. decorrer nesta terça-feira, na sede nacional do PS, sobre a proposta do Governo.

“Acredito que esta lei prova os princípios socialistas e os princípios que queremos afirmar em matéria da saúde”, afirmou Marta Temido, acrescentando que esta proposta é boa porque respeita os princípios básicos do que deve ser uma Lei de Bases da Saúde: “concisa” e “capaz de resistir melhor à passagem do tempo”.

Para a ministra da Saúde, esta é uma “proposta que honra o legado de António Arnaut”, conhecido como “pai do Serviço Nacional de Saúde" (SNS). “Temos a firme convicção que é um dos exemplos de que a democracia faz bem à saúde”, afirmou, acrescentando: “Boas leis fazem bem à democracia e esta é uma boa lei que fará bem à democracia”.

Numa sessão da iniciativa Portas Abertas, do PS, um debate sobre proposta Lei de Bases da Saúde do Governo, Marta Temido justificou o porquê da necessidade da mudança da lei (a actual é de 1990). “No momento em que o SNS está prestes completar 40 anos, e deu tantas provas de fazer parte da nossa identidade, importa corrigir a descaracterização e reducionisma da actual lei”, considerou Marta Temido, lembrando que nesta proposta caem as referências que existem na actual lei de que o Estado apoia o desenvolvimento do privado e a mobilidade dos profissionais de saúde.

Na assistência estão Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde que ocupou a pasta neste Governo, antes de Marta Temido, e Maria de Belém Roseira, também ex-ministra da Saúde e coordenadora da comissão de revisão da Lei de Bases da Saúde criada pelo Governo.

A proposta de Lei de Bases da Saúde do Governo foi aprovada no dia 13 em Conselho de Ministros. O documento mantém a existência de taxas moderadoras, com isenções e limites máximos de pagamento, e a possibilidade de unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) poderem ser geridas por entidades privadas ou do sector social, embora refira que essa gestão é supletiva e temporária.

O diploma faz ainda referência à existência de valores mínimos de financiamento para a saúde e quanto à relação entre o sector público, privado e social diz que deve ser de cooperação. Abre também a porta à exclusividade dos profissionais, ao referir que se deve evoluir progressivamente para a criação de mecanismos de dedicação plena ao exercício de funções públicas.

Mas deixou de fora, em relação à proposta da comissão de revisão da Lei de Bases da Saúde, criada pelo Governo e coordenada por Maria de Belém, o artigo que previa que a lei estabelecesse o estatuto dos cuidadores informais e reconhecesse o “importante papel” dos mesmos. Ausência criticada por Maria de Belém, por diversas associações e pelo anterior secretário de Estado da Saúde Fernando Araújo.

Em declarações à agência Lusa, a ministra da Saúde, Marta Temido, considerou que não fazia sentido detalhar na Lei de Bases um estatuto do cuidador informal, que é uma matéria que tem intervenção de vários sectores.

Aquando da apresentação pública, a ministra da Saúde afirmou que a proposta do Governo “tem por base o contributo que foi elaborado pela comissão de revisão para a Lei de Bases da Saúde”, mas refirmou que esta é uma “proposta é do Governo”. “Penso que em nenhuma outra circunstância ninguém esperou que o Governo importasse ipsis verbis aquilo que é uma proposta que lhe chega de um grupo que considera e por isso o designou”, disse Marta Temido aos jornalistas.

A forma concisa adoptada pelo Ministério da Saúde não agradou a Maria de Belém. Numa primeira apreciação do diploma aprovado, a ex-ministra da Saúde considerou que é dado pouco ênfase à prevenção da doença e à promoção da saúde. “É uma lei técnica de saúde, mas não é uma proposta de Lei de Bases da Saúde”, afirmou.

A coordenadora da comissão de revisão não esteve presente na apresentação pública da proposta, justificando a sua ausência com a participação no evento televisivo que já estava marcado. E deixou duras críticas à forma como foi convidada para a apresentação da proposta do Governo. “Um convite que é dirigido para uma cerimónia desta natureza, para uma apresentação de uma Lei de Bases, em que eu tive uma participação tão activa, justificaria um convite personalizado. Não tendo existido, não era necessário que eu lá estivesse presente”, disse à SIC Notícias.

A proposta do Governo terá agora de ser discutida na Assembleia da República, onde já deram entrada as propostas do BE e do PCP. Os dois partidos já se mostraram críticos do diploma aprovado em Conselho de Ministros.

