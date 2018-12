Alterações Climáticas: um desafio global que requer uma resposta global

O crescimento contínuo das emissões de gases com efeito estufa em todo o mundo causou eventos climáticos anormais e extremos, como ondas de calor, secas e chuvas torrenciais catastróficas. Estes eventos não são mais apenas cenários futuros abstractos; eles estão acontecendo hoje em todos os cantos do globo.

As temperaturas médias em Taiwan nos últimos dois anos foram as mais altas em 100 anos. Desde 2017, as chuvas caíram acentuadamente, afectando a produção de hidroelectricidade de Taiwan. De facto, estes desenvolvimentos recentes estão a ter um impacto considerável e representam uma ameaça significativa.

Outras partes do mundo testemunharam tendências semelhantes. Durante a época de Verão de 2018, muitos países do Hemisfério Norte na Europa, Ásia, América do Norte e Norte da África experimentaram ondas de calor recorde e incêndios florestais que colocam seriamente em risco a saúde humana, a agricultura, os ecossistemas naturais e infra-estruturas.

Para implementar ainda mais o Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas e atingir as metas delineadas, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, além de conduzir fielmente projectos, consultas e negociações importantes, também convidou outras partes de diversos campos para participar no Diálogo de Talanoa, para aproveitar ao máximo a sabedoria colectiva da humanidade na elaboração de soluções viáveis para as alterações climáticas.

Como membro da aldeia global e de acordo com o Acordo de Paris, Taiwan incentivou activamente todas as partes interessadas a fazer a sua parte e fortalecer os esforços para reduzir as emissões de carbono. Taiwan aprovou a Lei de Redução e Gestão de Gases com Efeito de Estufa, segundo a qual metas de redução de carbono de cinco anos foram formuladas. Taiwan também criou as Directrizes Nacionais de Acção para as Alterações Climáticas e implementou o Plano de Acção de Redução de Gases com Efeito de Estufa, que visa seis sectores principais: energia, manufactura, transporte, desenvolvimento residencial e comercial, agricultura e gestão ambiental. Ao estabelecer limites de emissões, promover iniciativas de financiamento de energia verde, cultivar conjuntos de talentos locais e educação, incentivar a cooperação entre agências governamentais centrais e locais e entre indústrias e envolver o público em geral, Taiwan procura reduzir suas emissões de gases com efeito estufa até 2050 para menos de 50% dos níveis de 2005.

Quase 90% das emissões anuais de gases com efeito estufa de Taiwan são provenientes da combustão de combustíveis. O governo está a esforçar-se para aumentar a parte de fontes renováveis na geração global de energia para 20% até 2025 e aumentar a participação da energia produzida com gás natural em até 50%. Ao mesmo tempo, Taiwan está gradualmente a reduzir a sua dependência do carvão, fechando antigas instalações de carvão e equipando as restantes com unidades ultra-supercríticas de alta eficiência que causam menos poluição. O governo também está a investir noutros equipamentos e tecnologias que podem ajudar a reduzir a poluição, oferecendo subsídios para incentivar as pessoas a substituir veículos mais antigos e promover veículos eléctricos. No início de 2018, a Lei de Controle da Poluição do Ar de Taiwan foi alterada, com medidas mais fortes para reduzir a poluição do ar e acelerar a transição energética de Taiwan.

As políticas de energia de Taiwan estão sendo promovidas tendo em consideração quatro aspectos principais: segurança energética, economia verde, sustentabilidade ambiental e justiça social. Além disso, Taiwan está a trabalhar num white paper sobre transformação de energia e a incentivar a participação e a contribuição do público durante este processo. Também está a implementar planos de acção chave no âmbito das Directrizes para o Desenvolvimento de Energia, de modo a fazer uma mudança decisiva em direcção ao desenvolvimento de energia sustentável.

A procura do crescimento económico geralmente ocorre à custa da degradação ambiental e do esgotamento dos recursos naturais. Segundo pesquisas da Global Footprint Network, o consumo humano de recursos naturais está a superar a capacidade dos ecossistemas do planeta de regenerar recursos a um factor de 1,7. De facto, em 2018, o Earth Overshoot Day caiu para 1 de Agosto, mais cedo do que nunca.

A fim de encontrar um equilíbrio adequado entre desenvolvimento económico e a protecção ambiental, Taiwan está a promover a economia circular como parte do programa Five Plus Two Innovative Industries. Existe um amplo consenso internacional de que a economia circular desempenha um papel vital na consecução dos objectivos do Acordo de Paris.

Taiwan já fez progressos significativos nas últimas duas décadas na reciclagem e reutilização de recursos. De facto, em 2017, a taxa de recuperação de recursos de Taiwan foi de 52,5%, uma proporção superada apenas pela Alemanha e pela Áustria. A taxa de reciclagem de garrafas de plástico em Taiwan em 2017 foi de 95%. E durante o Campeonato Mundial de futebol de 2018, cerca de metade das 32 equipas do torneio usou camisolas produzidas com garrafas recicladas de Taiwan.

Olhando para o futuro, Taiwan continuará a fortalecer a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e a inovação, de modo a reforçar a reciclagem e, ao mesmo tempo, construir cadeias de valor industriais integradas. O objectivo é alcançar uma situação em que não há desperdício e tudo o que pode ser reciclado é reciclado. Taiwan está mais do que disposta a partilhar sua tecnologia e experiência com a comunidade internacional.

Ao promover a sustentabilidade ambiental, podemos garantir que nosso planeta permaneça tão singularmente belo e habitável como tem sido há mais de milhões de anos. Todos os países e partes devem participar neste esforço comum. Tendo beneficiado imenso da industrialização, Taiwan está agora totalmente comprometida em desempenhar um papel fundamental na economia do planeta e dos seus preciosos ecossistemas. Taiwan está pronta e disposta a partilhar o seu conhecimento e experiência na gestão ambiental, prevenção de desastres e sistemas de alerta, na melhoria da tecnologia da eficiência energética e aplicação de tecnologia inovadora.

A mudança climática é uma questão de sobrevivência do nosso planeta e não deve ser reduzida a um problema político. Taiwan tem sido injustamente desconsiderada e isolada do sistema das Nações Unidas. Isso não nos desencorajou. Pelo contrário, duplicamos os nossos esforços com base na nossa crença no ditado confucionista de que “um homem de moralidade nunca viverá em solidão; ele sempre atrairá companheiros”. De maneira profissional, pragmática e construtiva, Taiwan buscará participação significativa em organizações e eventos internacionais e cumprirá as suas responsabilidades como membro da comunidade internacional. Deixem Taiwan juntar-se ao mundo e deixem o mundo abraçar Taiwan.

