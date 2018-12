Alemanha vai indemnizar sobreviventes do Kindertransport

De Dezembro de 1938 e até 1940, dezenas de comboios que partiram de vários países do centro da Europa ocupados pela Alemanha nazi, e que tinham a Holanda como destino, transportaram mais de dez mil crianças para porto seguro. Eram quase todas judias e corriam risco de deportação para os campos de concentração e extermínio do regime de Adolf Hitler.

Depois da viagem de comboio, milhares de crianças seguiam então de barco até ao Reino Unido, onde eram acolhidas por famílias voluntárias ou colocadas em pensões e quintas. Em grande parte dos casos, estas crianças seriam os únicos elementos das suas famílias a sobreviver ao Holocausto. O êxodo, organizado pelo Governo britânico e pela sociedade civil, perante a crescente ameaça nazi, ficaria conhecido como Kindertransport.

Agora, 80 anos depois, estes sobreviventes vão receber em 2019 uma indemnização no valor de 2500 euros, segundo um acordo entre a Conferência sobre Reivindicações Materiais Judaicas Contra a Alemanha (mais conhecida como a Conferência de Reivindicações) e o Governo alemão.

A Conferência de Reivindicações vai abrir um fundo Kindertransport a 1 de Janeiro, data a partir da qual será possível enviar pedidos de indemnizarão de sobreviventes em qualquer parte do mundo. É estimado que cerca de mil sobreviventes ainda estejam vivos.

O pagamento assinala o 80.º aniversário do início do êxodo de crianças da Alemanha, Áustria e antiga Checoslováquia para o Reino Unido, e dali para todo o mundo. "Depois de suportar uma vida inteira separada dos seus pais e famílias, estes sobreviventes estão apenas a receber um pouco de justiça", disse ao jornal israelita Haaretz, Stuart E. Eizenstat, antigo embaixador dos Estados Unidos na União Europeia e conselheiro do Departamento de Estado dos EUA para assuntos relacionados com indemnizações a vítimas do Holocausto.

Por estes dias, as crianças do Kindertransport também são homenageadas com uma exposição no Museu Judaico de Londres, que vai estar em exibição até Fevereiro e apresenta testemunhos de alguns sobreviventes, agora com 80 e 90 anos, bem como alguns objectos que trouxeram na viagem.

