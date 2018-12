PSD quer ouvir presidente da CP e director demitido

O vice-presidente da bancada do PSD Emídio Guerreiro quer ouvir o presidente da CP, Carlos Gomes Correia, e o director exonerado, José Pontes Correia, para “tranquilizar os portugueses” na sequência da contestação de uma decisão sobre a manutenção de material circulante, como o PÚBLICO noticiou esta segunda-feira.

As duas audições servem para "esclarecer as contradições e tranquilizar os portugueses”, afirmou aos jornalistas o deputado social-democrata no Parlamento.

O CDS já tinha pedido a audição do ministro do Planeamento e das Infra-estruturas e a do director de material circulante que contestou uma decisão da administração de prolongar por mais 300 mil quilómetros a manutenção dos rodados das unidades triplas eléctricas.

Emídio Guerreiro considerou que seria “precipitado” ouvir para já o ministro, mas admite essa possibilidade depois das duas audições que vão ser pedidas. “O que interessa é saber o que se passa no dia-a-dia da empresa”, referiu Emídio Guerreiro.

A decisão de só fazer a manutenção do material circulante aos dois milhões de quilómetros (e não aos 1,7) levaria a imobilização da frota, sobretudo no serviço regional, o que a administração não quis arriscar. José Pontes Correia acredita ter sido exonerado pela administração depois de contestar esta decisão.

