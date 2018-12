Confiança dos empresários alemães cai pelo quarto mês consecutivo

Colocados perante um cenário económico menos favorável e temendo as ameaças trazidas pelo "Brexit" e pelos conflitos comerciais à escala mundial, os empresários alemães revelaram em Dezembro estar mais pessimistas em relação à evolução dos seus negócios.

Pelo quarto mês consecutivo, o indicador de confiança empresarial calculado pelo think tank alemão Ifo registou uma descida, situando-se agora ao nível mais baixo dos últimos quatro anos. Os 101 pontos registados em Dezembro ficam ainda abaixo dos 101,8 pontos que eram antecipados em média pelos analistas contactados pela Reuters antes da divulgação do indicador.

A quebra de confiança dos empresários é o mais recente sinal de que se está a assistir a um período de deterioração da conjuntura económica a nível internacional. Na zona euro em particular, o Banco Central Europeu reviu na passada quinta-feira as suas previsões de crescimento.

Ao explicar os dados agora divulgados, o presidente do IFO, Clemens Fuest, afirmou que “as empresas estão menos satisfeitas com a situação actual dos seus negócios e as suas expectativas também continuaram a deteriorar-se”. “A economia alemã enfrenta uma época festiva mais magra”, afirmou.

A incerteza que actualmente se vive em torno de temas como o "Brexit", os protestos dos “coletes amarelos” em França, as negociações comerciais entre Estados Unidos e China ou mesmo a ameaça de aplicação de taxas alfandegárias mais altas aos automóveis europeus por parte dos EUA são alguns dos motivos por trás da redução do optimismo dos empresários alemães.

Um abrandamento da economia alemã, a maior da zona euro, tem o potencial para afectar as outras economias da zona euro, incluindo Portugal. O Banco de Portugal reviu esta terça-feira em baixa as previsões de crescimento para a economia portuguesa, citando precisamente o efeito negativo de uma deterioração da conjuntura internacional, que pode baixar o ritmo de crescimento das exportações.

