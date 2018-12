Cherbakov condena mensagem de aniversário enviada pelo Sporting

“Sabias que? No dia em que fazes anos, em 1993, o jogador russo Serguei Cherbakov sofreu um acidente de carro (por não respeitar um sinal vermelho) o que o empurrou para uma cadeira de rodas. Com apenas 22 anos, terminou precocemente uma carreira que todos anteviam como brilhante." É assim que começa o email de feliz aniversário que o Sporting enviou aos seus sócios nascidos a 14 de Dezembro.

Naquela que supostamente deveria ser uma mensagem festiva, o clube dos leões referia-se ao acidente de viação na Avenida da Liberdade, em Lisboa, que deixou paraplégico o então jogador do Sporting. Na mesma mensagem, para além desta "efeméride", o clube refere ainda outras “glórias sportinguistas” nascidas em Dezembro, como Liedson.

A mensagem foi mal recebida por adeptos e sócios, levando o clube leonino a publicar, nesta terça-feira, um pedido de desculpa e a explicar que tudo se tratou de uma “falha informática”.

“O Sporting CP informa que devido a uma falha informática foi gerado e enviado um email indevido a alguns sócios aniversariantes. O clube já desenvolveu todos os procedimentos para resolver a situação e lamenta o sucedido”, lê-se na publicação.

Ainda esta terça-feira, Cherbakov reagiu ao incidente. Num comunicado emitido pela assessoria do jogador de nacionalidade ucraniana, e citado pelo jornal Record, lamenta-se que o nome do atleta formado pelo Shakhtar Donetsk tenha sido “utilizado de forma torpe e totalmente despropositada pela comunicação do Sporting”.

"Misturar uma data trágica com uma data de felicidade, além de despropositado, reveste-se de uma deselegância extrema”, lê-se.

“Cherbakov nunca deixou de carregar consigo o sangue de leão, e embora maltratado, nunca abandonará o clube do seu coração”, lê-se ainda. E refere-se que a data do acidente “deveria, sim, ser lembrada para retomar um processo que desde o mandato do ex-presidente Sousa Cintra foi abandonado”, referindo-se ao diferendo em torno do pagamento dos anos que o atleta ainda teria de contrato com o clube, e exigindo que se "limpe uma mancha que se tem vindo a arrastar”.

