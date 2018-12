Luís Magalhães vai ser o treinador do basquetebol do Sporting

Já está escolhido o técnico que irá orientar a primeira equipa de basquetebol masculino dos "leões" em 24 anos: Luís Magalhães. O treinador de 60 anos tem um longo currículo na modalidade, no qual se contam quatro campeonatos nacionais. A próxima época marcará o regresso do técnico ao activo, após um hiato que se prolongava desde 2015, ano em que deixou a selecção cabo-verdiana de basquetebol.

Campeão por duas vezes no Portugal Telecom (de 2001 a 2003), uma no FC Porto (2004) e uma última pela Ovarense (2007), Luís Magalhães assume-se como um dos técnicos portugueses com melhor registo. Mas não foi só em Portugal que o novo treinador dos "leões" mostrou as suas qualidades. Depois do título nacional em Ovar, Luís Magalhães rumou a Angola, onde, entre 2008 e 2013, conquistou todos os títulos possíveis. Com o 1.º de Agosto sagrou-se campeão angolano e africano e, enquanto seleccionador de Angola, venceu o Afrobasket em 2009, naquele que foi o décimo título para a formação angolana.

O regresso do basquetebol do Sporting partiu da promessa eleitoral de Frederico Varandas, presidente dos "leões". Mais de duas décadas após o último campeonato disputado pelo clube de Alvalade no escalão máximo, Luís Magalhães terá a tarefa de construir um plantel de raiz que consiga lutar pelo troféu. Para além da formação de basquetebol, o Sporting contará com equipas femininas seniores no hóquei em patins e no andebol.

"Vamos ter os escalões seniores femininos no andebol e no hóquei em patins. O basquetebol também será uma realidade, e está por dias a apresentação do treinador da equipa masculina, mas também já temos escalões femininos no basket", adiantou Varandas, na noite de segunda-feira, à televisão do clube.

